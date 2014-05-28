تيم ملي فوتبال را از تهران حمايت و همراهي مي كنم

لاله اسكندري در حاشيه گردهمايي روساي جامعه اصناف سينماي ايران در عباس آباد بهشهر به خبرنگار مهر گفت: همچنان كه در يادداشت خود هم آورده ام قرار بودبا چند دوست هنرمند بعنوان حامي تيم ملي باشم كه در شرايطي كه پيش اومده و اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي به نتيجه رسيدم كه از راه دور و از تهران حمايت كنم از فوتبال كشورمان حمايت كنم.



وي افزود: در واقع از سه هفته پيش از حضور در كاروان"يار دوازدهم" به برزيل انصراف دادم اما رسانه اي نكرده بودم كه با اعلام انصراف بچه ها من هم انصراف خودم را علني كردم كه متاسفانه اين سفر از بعد اجتماعي هم بازخورد خوبي نگرفت ترجيح دادم در تهران و از منزل اين بازي را دنبال كنم.



اسكندري ادامه داد: از اينكه بازخورد خوبي نگرفت بدين جهت كه اسپانسري آمده بود كه قرار بود هزينه كند اما در نگاه مردم اين بود كه اين سفر با هزينه فدراسيون است و با اينكه مشتاق بودم اين سفر را همراه هنرمندان باشم اما ترجيح دادم به اين بازي ها نروم و آرزوي قلبي ام اين است و دعا مي كنم كه ايران صعود كند از گروه خود و موفق شود حالا چه با حضور من يا عدم حضور من.



وي گفت: اميدوارم و دعا مي كنم فوتباليست هاي ایران در این میدان بزرگ سربلند ظاهر شده و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان را بالاتر از همیشه به اهتزاز در بیاورند.



اين هنرپيشه تلويزيون و سينماي ايران افزود: من هم همچون تمام ايرانيان عزيز براي موفقيت تيم ملي كشورمان در بازيهاي برزيل دعا مي كنم و امید دارم با دعای خیر مردم، تلاش ملی پوشان و با ارائه بازی‌هایی خوب، شاهد صعود تیم ملی از مرحله گروهی و درخشش در مراحل بالاتر جام جهانی باشیم.



اسكندري همچنين با بيان عدم وجود سينما در برخي از شهرها گفت: عدم مناسب كيفيت برخي از آثار و عدم امكانات مناسب و همچنين عدم وجود سينما در برخي از شهرهاي كشورمان موجب شده كه سينما بيننده ه اش را از دست بدهدكه بايد توسط مسئولان بررسي شود .



وي در مورد آخرين آخرين كاري كه در دست اقدام دارد نيز بيان داشت: مجموعه تلويزيوني و سريال " دولت مخفي" كاري است كه پاييز روي آنتن مي رود، سریال «دولت مخفی» به کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیه‌کنندگی علیرضا جلالی و حمید آخوندی فيلمي در قالب دفاع مقدس است.



اسكندري در رابطه با موضوع و نقش خود در اين سريال به خبرنگار مهر گفت: من نقش پروانه، نامزد سعيد( پژمان بازغي) را بازی می‌کنم که قصد ازدواج دارند، اما هر بار وقوع اتفاقی این امر را به تعویق می‌اندازد.