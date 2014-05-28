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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۳۱

میزان مصدومیت هاشم مشخص شد؛

فدراسیون فوتبال آخرین وضعیت هاشم بیک‌زاده را اعلام کرد

فدراسیون فوتبال آخرین وضعیت هاشم بیک‌زاده را اعلام کرد

فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت آسیب دیدگی هاشم بیک‌زاده اطلاعیه را صادر کرد و مصدومیت او را آسیب دیدگی سطح پایین، ناشی از التهاب غلاف عضله پشت پای راست برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته، بدین شرح است:

" در جریان ديدار تیم ملی ايران و مونته نگرو که روز دوشنبه برگزار شد، هاشم بیک‌زاده دچار دردی در پشت پای راست شد و امروز مطالعات پزشکی مختلف و MRI روی وی انجام شد و گزارشات حاصله نشان دهنده يک آسیب دیدگی سطح پایین ناشی از التهاب غلاف عضله پشت پای راست است.

هاشم بیک‌زاده در حال حاضر تحت نظر و مداوا قرار گرفته و نتایج مربوط به بهبودی وی فردا اعلام خواهد شد. لذا فدراسیون فوتبال تاکید می‌کند هرگونه اطلاع رسانی دیگر مربوط به مسایل پزشکی وی در حد گمانه‌زنی بوده و سایت رسمی فدراسیون فوتبال نتيجه نهایی را اعلام خواهد کرد."

کد مطلب 2300215

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