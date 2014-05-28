به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته، بدین شرح است:
" در جریان ديدار تیم ملی ايران و مونته نگرو که روز دوشنبه برگزار شد، هاشم بیکزاده دچار دردی در پشت پای راست شد و امروز مطالعات پزشکی مختلف و MRI روی وی انجام شد و گزارشات حاصله نشان دهنده يک آسیب دیدگی سطح پایین ناشی از التهاب غلاف عضله پشت پای راست است.
هاشم بیکزاده در حال حاضر تحت نظر و مداوا قرار گرفته و نتایج مربوط به بهبودی وی فردا اعلام خواهد شد. لذا فدراسیون فوتبال تاکید میکند هرگونه اطلاع رسانی دیگر مربوط به مسایل پزشکی وی در حد گمانهزنی بوده و سایت رسمی فدراسیون فوتبال نتيجه نهایی را اعلام خواهد کرد."
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