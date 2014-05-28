ماموستا شیخ الاسلام محور وحدت و تقریب مذاهب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی شامگاه سه شنبه در جریان دیدار معاونین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور با خانواده مرحوم ماموستا شیخ الاسلام اظهار داشت: ماموستا شیخ الاسلام در زمان عمر با برکت خود محور اصلی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی بود .

وی ادامه داد: ماموستا شیخ الاسلام در زمان عمر با برکت خود تلاش زیادی در راستای توسعه استان کردستان انجام داد و از تمامی ظرفیت های خود برای خدمت صادقانه به مردم استفاده کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: یکی از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج این بود که ماموستا شیخ الاسلام به عنوان استاد در این مرکز آموزش عالی فعالیت می کرد.

معاون پژوهش و فناوری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز در این دیدار اظهار داشت: شهید شیخ الاسلام و چهره های این چنین در استان کردستان مایه افتخار نظام و انقلاب اسلامی هستند و من خرسندم که امروز در خدمت خانواده این شخصیت برجسته هستم.

ابراهیم واشقانی فراهانی عنوان کرد: ما افتخار می کنیم که ماموستا شیخ الاسلام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج فعالیت می کرد ولی جای تاسف است که این چهره برجسته به شهادت رسید.

معاون برنامه ریزی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز در این دیدار عنوان کرد: ماموستا شیخ الاسلام همواره دغدغه توسعه استان کردستان را داشت و من در سفرهای مختلف به استان کردستان با این چهره و شخصیت برجسته آشنا شدم و وی در حوزه توسعه دانشگاه آزاد نیز دغدغه بسیاری داشت.

در پایان این دیدار که با حضور شماری از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، از خانواده شهید ماموستا شیخ الاسلام تقدیر و تجلیل به عمل آمد.