خسارت رانش زمين به 80 واحد مسكوني در چالدران/ لزوم جابجايي روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قليژور ظهر چهارشنبه در جريان بازديد از واحدهاي آسيب ديده روستاهاي مخمور و بغلچي سفلي چالدران در اثر رانش زمين،‌ افزود: به دنبال رانش زمین در روستاهای مخمور و بغلچی سفلی 80 واحد مسکونی در معرض آسیب جدی قرار گرفته و تعدادی از آنها بین 20 الی 70 درصد دچار خسارت شده اند.

وي با اشاره به توزيع 71 تخته چادر برای اسکان اظطراری ساكنان منازل آسيب ديده در اين دو روستا، اظهار داشت: براي رفع اين مشكل چند ساله 600 میلیون ریال اعتبار جهت انجام مطالعات جابجائی و ایمن سازی این دو روستا در کمیته برنامه ریزی شهرستان در نظر گرفته شده که با اختصاص آن مقدمات جابجایی و احداث مسکن ایمن و مطمئن فراهم مي شود.

فرماندار چالدران با بیان اینکه در حال حاضر 120 خانوار در این دو روستا ساکن هستند، عنوان كرد: افزایش میزان بارندگی ها موجب تقویت سفره های زیرزمینی این منطقه شده كه در کنار سایر عوامل از جمله چرای غیرمجاز و تخریب مراتع و در نتیجه جاری شدن سیل موجب بروز رانش زمین می شود.

قليپور با اشاره به پیشنهاد جابجایی یکی از روستاهایی که دچار رانش زمین شده است اعلام کرد: متاسفانه با وجود اعطای وام های مسکن مهر و نیز مقاوم سازی واحدهای مسکونی، اهالی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت این وام چندان رغبتی به استفاده از این طرح ندارند.

در حال حاضر رانش زمین 13 روستای آذربايجان غربي را تهديد مي كند كه مقرر شده برای حل این مشکل تعدادی از این روستاها بر اساس مطالعات کارشناسی شده به مناطق امن منتقل شوند.

روستاهای کلت علیا در خوی، مخمور و بلغچی سفلی چالدران، کانی زرد و نیوز سردشت به همراه ساریجالوی تکاب از جمله روستاهای در معرض تهدید رانش زمین نیازمند مطالعه هستند.