15 مرکز نیکوکاری در استان ایلام ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از طرحهای خوبی که در کمیته امداد در حال اجرا است، طرح مراکز نیکوکاری در مناطق مختلف است.



وی بیان داشت: در طرح ایجاد مراکز نیکوکاری سه رکن مسجد، محله و خیرین در راس قرار دارند کار این مراکز مبتنی بر فرهنگ اسلامی و برگرفته از ارزش های اسلامی سیره ائمه معصوم(ع) بوده است.



این مسئول تصریح کرد: اجرای طرح ایجاد مراکز نیکوکاری در نقاط مختلف این استان نقش مهمی در ترغیب افراد نیکوکار جامعه و فرهنگ سازی در خصوص ارتقای سطح جایگاه مسجد به جایگاه واقعی و ایجاد رابطه گسترده بین مسجد محلات و نیکوکاران دارند.



احمدی ادامه داد: مردمی‌ کردن ارائه خدمات به جامعه هدف که همه محرومان جامعه هستند از اهداف تحقق این مهم بوده و کمیته امداد نیز به حوزه نظارتی، پشتیبانی و ارائه خدمات تخصصی‌تر به جامعه هدف می‌پردازد.



این مسئول اضافه کرد: واگذاری 120 نوع خدمت کمیته امداد به مراکز نیکوکاری از مهمترین اهداف اداره کل کمیته امداد استان ایلام در راه‌اندازی مراکز نیکوکاری در ایلام است.



وی با بیان اینکه در سال گذشته 16 مرکز نیکوکاری در استان راه اندازی شده است، تصریح کرد: سال گذشته در حدود 350 میلیون تومان از طریق این مراکز به محرومان جامعه خدمات مختلف ارائه و برای سال 93 راه اندازی 15 مرکز دیگر در نقاط مختلف استان پیش بینی شده است.





