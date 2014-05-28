به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سلیمی - رئیس حراست وزارت علوم بعد از ظهر امروز در همایش معاونین فرهنگی سراسری دانشگاهها گفت: مجموعه حراست دانشگاهها به عنوان متولیان آرامش و امنیت در دانشگاهها مطرح هستند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز در سخنرانی که در همایش روسای دانشگاهها داشت در خصوص معنی امنیتی بودن اعلام کرد حراست معنی امنیتی بودن را ندارد بلکه محیط شاداب و امنی در دانشگاهها برای پویایی علم به وجود می آورد.

رئیس حراست وزارت علوم گفت: سعی ما این است که دیدی که به مجموعه دانشگاه داریم تغییر دهیم.

سلیمی افزود: از حراست به عنوان مراکز دیده بانی و آسیب شناسی یاد می کنند. شاید این آسیب شناسی گاهی وقتها به سمت آسیب شناسی سلبی رفته است و اعلام شده است که اقدامی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که مجموعه حراست باید به همراه مجموعه فرهنگی دانشگاهها به دنبال آسیب شناسی باشد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به کرسی های آزاد اندیش اشاره کرد و گفت: چند سالی است که در این زمینه در دانشگاهها فعالیتی نمی شود و دانشگاهها به نتیجه ای که مطلوب مقام معظم رهبری است دست نمی یابند این امر به این معنی است که نتوانستیم دانشجو را به درستی تربیت کنیم.

رئیس حراست وزارت علوم تصریح کرد: هرچه فضای بحث و گفتگو صحیح و قانونمند در دانشگاهها رشد کند دانشجویان ما در مقابل مسائل واکسینه می شوند. هر وقت فضای گفتگو در دانشگاهها ایجاد می شود فضا به سمت تنش پیش می رود و بر اساس آن عده ای خود را فراتر از قانون می بینند و یا اینکه دانشگاه را با دفتر حزبی خود اشتباه می گیرند و نمی گذارند فضای رشد دانشجو فراهم شود.

وی در پایان تاکید کرد قصد داریم حراستی متناسب با شان مجموعه علم، حفظ کرامت و علم محوری در دانشگاهها ایجاد و فعالیت کنیم.