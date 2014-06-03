به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به بیست و پنجمین سالگرد ارتحال پیر جماران امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پاسداشت ایام رحلت امام راحل، اهمیت تبین و ترویج اندیشه ها و آرمان های وی در جامعه، بازگویی و نشر آن برای نسل جوان ضروری به نظر می رسد به همین دلیل بر آن شدیم در گفتگو با برخی شخصیت های کشوری، استانی و شهرستانی قدمی در این راه برداشته و نسل جدید را با گوشه ای از زندگی و آرمان های امام خمینی (ره) آشنا سازیم.

زندگی امام(ره) الگوی اخلاق، مجاهدت، شهادت و ایمان بود

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی با اشاره به اینکه زندگی امام راحل الگوی اخلاق، مجاهدت، شهادت و ایمان در راه خدا برای رسیدن به آرمان های متعالی دین حق بود گفت: همه مسئولان و دست اندرکاران باید تلاش کنند در این ایام و در همه ایام سال زوایای پیدا و پنهان زندگی و اندیشه آن بزرگوار و انقلاب اسلامی ایران به عنوان معجزه قرن را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری تبیین صحیح اصول و مبانی فکری امام راحل را مورد تاکید قرار داد و افزود: با این کار کشور ایران در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب بیمه شده و در اوج اقتدار خود قرار خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان این مطلب که امام راحل شخصیتی کم نظیر در جهان اسلام به شمار می رود که لحظه لحظه عمر با برکتش حاوی نکات و درس های فراوان است خاطر نشان کرد: امام خمینی برای هر موضوع و مشکلی راهبرد و برنامه مشخص و حساب شده ای داشت که اگر آن راهبردها به خوبی اجرایی شود مانند سپری محکم در مقابل دشمنان عمل خواهد کرد.

ضرورت تبیین تفکرات و شخصیت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران برای نسل های آینده

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: باید تفکرات، دیدگاه ها و شخصیت بی نظیر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای نسل های آینده تبین شود.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با اشاره به اینکه حضرت امام(ره) در طول عمر با برکت خود خدمات شایانی به نظام و ملت ایران داشته عنوان کرد: امروز وظیفه همه ما پاسداری و به سرانجام رساندن این دستاوردهاست.

وی با بیان این مطلب که نباید فقط به مدح و ثناگویی درباره شخصیت ارزشمند امام راحل بسنده کنیم بلکه باید نسبت به این شخصیت ممتاز و بزرگ معرفت و شناخت عمیق پیدا کنیم اذعان داشت: هنوز بسیاری از ابعاد وجودی و شخصیتی امام راحل شناخته نشده و این وظیفه همه ما در شناسایی این ابعاد را دو چندان می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری این مطلب که امام خمینی(ره) خود را شاگرد مکتب اهل بیت(ع) می دانست ابراز داشت: امام خمینی(ره) با عظمت خود مکتب تشیع را در دنیا زنده کرد و عزت ابدی را برایمان به ارمغان آورد.

هنر بزرگ امام استقرار حکومت اسلامی با اندیشه ولایت فقیه بود

امام جمعه دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از امام(ره) به عنوان عبد صالح خدا یاد کرد و گفت: امام(ره) شخصیتی رئوف، خردمند، هوشیار، متقی و خویشتن دار بود.

حجت الاسلام سید محمود ترابی با اشاره به اینکه باید تفکرات، دیدگاه ها و شخصیت بی نظیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران برای نسل های آینده تبین شود ادامه داد: حضرت امام(ره) فداکاری بزرگی برای دین اسلام و قرآن کرد و وظیفه ما دفاع و پاسداری از آرمان ها و دستاورهای اوست.

وی افزود: هنر بزرگ امام راحل استقرار حکومت اسلامی با اندیشه ولایت فقیه بود و امروز سعادت کشور در پیمودن راه و پیروی از اندیشه امام خمینی(ره) و ولایت فقیه است.

جسم امام در میان ما نیست اما روح او در جامعه جریان دارد

نماینده سابق مردم شهرستان دامغان در مجلش شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه امروز همه ما وظیفه داریم که اندیشه های گوهربار امام(ره) را در جامعه گسترش دهیم خاطرنشان کرد: بعد از انبیا و اوصیا الهی در تاریخ مردی به بزرگی امام راحل نیامده و امروز سعادت کشور ما در ادامه راه امام خمینی(ره) است.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی با بیان این مطلب که امام راحل همواره به دنبال تشکیل حکومت اسلامی برای حاکمیت احکام اسلام بود تصریح کرد: مسئولان نیز راهی جز راه امام ندارند و هر راهی غیر از آن ضلالت و گمراهی است.

وی در خاتمه با یادآوری این مطلب که گرامیداشت و حفظ اهداف و ارزش های والای امام خمینی (ره) ضروری است و همه باید دین خود را به امام راحل ادا کنند عنوان کرد: جسم امام در میان ما نیست ولی روح او در جامعه جریان دارد.