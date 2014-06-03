به گزارش خبرنگار مهر، فهرست 23 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل دوشنبه از سوی فدراسیون فوتبال ایران برابر فیفا ارسال شد که نام هاشم بیک‌زاده ملی‌پوش مصدوم تیم استقلال هم در این فهرست دیده می‌شود.

البته در فهرست قبلی اعلام شده از سوی کادرفنی تیم ملی ایران، نام 24 قرار گرفته بود و قرار بود از بین محمدرضا خانزاده و هاشم بیک‌زاده، یک نفر در فهرست نهایی تیم ملی به فیفا انتخاب شود.

کادرفنی تیم ملی ایران با توجه به مصدومیت بیک‌زاده در بازی تیم ملی ایران برابر مونته‌نگرو در اردوی آماده‌سازی اتریش، این تصمیم را گرفته بودند که با توجه به رفع مصدومیت بیک‌زاده، نام او در فهرست تیم ملی قرار گرفت و خانزاده فرصت حضور در جام جهانی را از دست داد.

همچنین تیم ملی ایران درحالی بامداد امروز برای حضور در آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی خود، راهی کشور برزیل شد که قرار است علی کفاشیان رئیس و امید جمالی یکی از مسئولان کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال روز یکشنبه هفته آینده به این کشور سفر کنند.