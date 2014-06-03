به گزارش خبرنگار مهر، مسجد امام خمینی(ره) (مسجد شاه) نزدیک بازار تهران واقع شده است که بخشی از دیوار تاریخی آن در اثر وزش طوفان ریخته و در اثر این حادثه دو نفر زخمی شده اند.

موزه علی اکبر صنعتی در میدان امام خمینی(ره) است که سال ها است بی توجه به آن رها شده و به مرور زمان فرسوده شده است. طوفانی که روز گذشته آمد باعث شد تا وضعیت این بنای تاریخی بدتر از گذشته شود و دو تا از درب های آن کنده شود.

همچنین ساختمان تاریخی روزنامه اطلاعات در خیابان خیام نیز از این حادثه بی نصیب نماند. سقف کاذبی که برای آن تعبیه شده بود به خیابان افتاده و به دو خودروی پارک شده آسیب رسانده است.