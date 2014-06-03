به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مانوئل والس" نخست وزیر فرانسه اذعان کرد که شمار فرانسوی ها یا افراد مقیم در این کشور که به نوعی با جنگ در سوریه ارتباط دارند بالغ بر 800 نفر است.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد یا در حال جنگ در سوریه هستند یا کشته شده اند که تعداد کشته شده ها 30 نفر است. برخی از این افراد به فرانسه بازگشته اند و برخی دیگر نیز خواستار اعزام به سوریه هستند.

والس خاطرنشان کرد: تاکنون با چنین چالشی مواجه نبودیم و بدون شک این مهمترین چالش محسوب می شود.

فرانسه روز جمعه "مهدی نموش" جوان 29 ساله ای را در این کشور بازداشت کرد. وی در قالب گروه های افراطی موسوم به جهادی در سوریه می جنگید و مظنون به کشتن 4 نفر در موزه یهودیان در بروکسل بود.