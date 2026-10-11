۴ عملیات ویژه نیروهای مسلح یمن در عمق خاک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح با انتشار پیامی ویدئویی از انجام چهار عملیات ویژه و ترکیبی در عمق خاک سعودی خبر داد.

در بیانیه یحیی سریع آمده است: در پاسخ به حمله بیرحمانه سعودی ها به کشور و ملت مان که در ۲۴ ساعت گذشته طی ۱۲۴ حمله هوایی صنعا پایتخت یمن و استان های تعز، مارب، الجوف، حجه، الحدیده و صعده را هدف قرار داد و مجموع حملات هوایی آن از آغاز تنش آفرینی علیه کشورمان به ۲۰۵۸ حمله رسید و قتل عام گسترده ای علیه فرزندان ملتمان مرتکب شد و بیشتر قربانیان زن و کودک هستند، نیروهای مسلح به لطف و یاری خداوند در ۲۴ ساعت گذشته ۴ عملیات ویژه با تعدادی موشک بالستیک، موشک بالدار و پهپاد به شرح زیر انجام داد:

در عملیات اول؛ فرودگاه ملک خالد ریاض از پریروز طی ۳ مرحله هدف قرار گرفت و پروازها در آن متوقف و فرودگاه به طور کامل تعطیل شد.

در عملیات دوم؛ نیروگاه گازی «شقدم» زیر مجموعه شرکت آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و آتش سوزی گسترده‌ای شکل گرفت.

در عملیات سوم: تاسیسات نفتی «تناجیب» آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و آتش سوزی در آن رخ داد.

در عملیات چهارم: فرودگاه ملک فهد در شهر الدمام در شرق عربستان هدف قرار گرفت. حمله دقیق به هدف اصابت کرد و پروازها در فرودگاه متوقف شد.

از سوی دیگر نیروهای مسلح ما در عملیاتی بی‌نظیر محل استقرار نیروها و تجهیزات دشمن سعودی را در منطقه راس العاره و السقیا با ۶ موشک بالستیک و ۲ پهپاد هدف قرار دادند و به لطف خدا حملات دقیق به هدف اصابت کرد و ده‌ها کشته یا مجروح برجای گذاشت. در همین حال نیروهای مسلح ما با تعداد زیادی موشک های زمین به هوای تولید داخل با تعدادی از هواپیماهای نظامی سعودی مقابله و به لطف خدا آنان را وادار به عقب نشینی کردند.

بار دیگر به تمام شرکت های بین المللی، همه کارشناسان، کارمندان، کارگران و مسافران از تمام کشورهای جهان درباره عواقب پرواز به سمت فرودگاه های عربستان هشدار می دهیم زیرا فرودگاه های عربستان؛ به جز فرودگاه ها یا آسمان مناطق مقدس مکه و مدینه؛ امن نیستند.

نیروهای مسلح یمن به صورت تصاعدی به عملیات خود در عمق عربستان ادامه خواهد داد و به تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش و هدف قرار دادن محل استقرار نیروها و تجهیزات دشمن سعودی ادامه خواهد داد؛ تا زمانی که حملات متوقف شود و محاصره ملت عزیز و بزرگوارمان پایان یابد.