سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رزمایش «جان فدا» اظهار کرد: از ابتدای شروع جنگ، این موضوع به یکی از مسائل مهم و مورد توجه مردم تبدیل شد؛ موضوعی که ریشه در باورها و احساسات آنان دارد و ما آن را به‌ روشنی در دل و جان مردم لمس کردیم.

شهردار بندر کیاشهر با بیان اینکه حرکت «جان‌ فدا» برخاسته از خواست مردم است و افزود:مردم به معنای واقعی کلمه جان‌ فدا هستند و با تمام وجود در خدمت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

وی با اشاره به ضرورت همراهی و پشتیبانی از این حرکت عظیم گفت:حضور و همراهی مردم در پاسداری از ارزش ها در عرصه‌ ها و زمان های مختلف ثابت شده است، از این رو مدیریت شهری با تمام ظرفیت پای کار «جان‌ فدا» است

فدایی با بیان اینکه «جان‌ فدا» برای مدیریت شهری بندر کیاشهر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: همانند دیگر شهرداری‌ها، ما نیز خود را در این مسیر همراه و پشتیبان می‌دانیم و با تمام وجود و امکانات در خدمت فرمانداری شهرستان هستیم.

وی با اشاره به حضور هرشبه مردم در تجمعات افزود: همان‌طور که مردم عزیز هر شب پای کار هستند، ما نیز می‌کوشیم در روز موردنظر، همه امکانات لجستیکی و ظرفیت‌ های موجود را به میدان بیاوریم تا زمینه خدمت‌رسانی شایسته به مردم فراهم شود.

شهردار بندر کیاشهر با بیان اینکه همراهی با مردم و پاسخ‌گویی به نیازهای این حرکت، بخشی از مسئولیتی است که مدیریت شهری برای خود قائل است، گفت: مدیریت شهری تلاش می‌کند هر آنچه در توان دارد برای پشتیبانی از این حرکت به کار گیرد و امکانات خود را در اختیار شهرستان قرار دهد.