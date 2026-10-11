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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

زخمی شدن نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

زخمی شدن نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی این رژیم در جنوب لبنان به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم خبر دادند.

این منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی این رژیم در یک حادثه عملیاتی در مرز فلسطین اشغالی با جنوب لبنان به شدت زخمی شده است و در حال انتقال به بیمارستان با بالگرد است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به خانواده این نظامی اطلاع داده شده است.

این درحالی است که ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرده بود که یک افسر این ارتش در دو حادثه جداگانه در جنوب لبنان کشته و پنج نظامی دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه ارتش اشغالگر، این افسر بر اثر واژگونی یک خودروی نظامی از نوع هاموی در جنوب لبنان جان باخت. سه نظامی دیگر نیز در همین حادثه زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

کد مطلب 6974840

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