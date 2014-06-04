مفتی اعظم سوریه: راه ورود به قدس شریف سوریه است 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمشق علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در راس هیاتی پارلمانی به دمشق سفر کرده است ظهر روز چهارشنبه با شیخ بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه دیدار کرد.

حسون در این دیدار با بیان اینکه ایران کلید حل مشکلات منطقه و جهان اسلام است گفت: ملت ایران ملتی مستقل است و جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری نیست که فقط به فکر خودش باشد.

وی با اشاره به رویکرد کشورهای غربی در قبال ایران خاطرنشان کرد: شما به خاطر دارید که تعدادی دانشمند هسته ای ایران را ترور کرده اند نباید فکر کنیم که دشمنان ضعیف به طرف ما می آیند بلکه آنها ناجوانمردانه اقدام می کنند.

مفتی اعظم سوریه با بیان اینکه راه ورود به قدس شریف سوریه است، گفت: قبل از سوریه هم لبنان قرار دارد و آنها فکر نمی کردند که حزب الله بتواند در برابر اسرائیل قد علم کند اما حزب الله آنها را غافلگیر کرد.

شیخ حسون تاکید کرد: سیاست برای غرب هنر دروغگویی اما برای حزب الله و ایران و سوریه صداقت است.

وی ادامه داد: آنها به سوریه وعده هایی دادند که دست از مقاومت از ایران بردارد اما بشار اسد به آنها پاسخ داد ما شما را دعوت می کنیم به رابطه و مقاومت و ایران چون آنها صادق تر از اسرائیل هستند.

مفتی اعظم سوریه گفت: سوگند می خورم اگر حکمرانان عرب اجازه برگزاری انتخابات آزادانه را بدهند ملت های آنها نیز بشار اسد را به عنوان رهبر خود انتخاب می کنند.

بروجردی نیز در ادامه با بیان اینکه ما به سوریه آمده ایم تا با صدای بلند اعلام کنیم که در کنار مقاومت و سوریه هستیم، گفت: با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه که در اوج قدرت صورت گرفت عملا آمریکایی ها خلع سلاح شدند.