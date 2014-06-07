به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی خردادماه و آغازین تیرماه کاراته ایران حضور در دو رویداد مهم را پیش رو دارد. رقابتهای کاراته دانشجویان جهان که تیم ملی با هدایت شهرام هروی 26 تیرماه راهی مونته‌نگرو خواهد شد. اما نفراتی که در اردو باقی می‌مانند، با هدایت روحانی و جعفری 28 خردادماه به اندونزی می‌روند تا در سومین مرحله از لیگ جهانی موسوم به کاراته وان شرکت کنند.

بر همین اساس در تیم مردان هامون درفشی پور ، حسین سمندر ، سعید حسنی پور ، مهدی سلطانی ، ایمان سنگچولی و پیمان سلطانیان راهی اندونزی می شوند. مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا مقدمات سفر سامان حیدری را نیز به همراه این تیم فراهم کند.

البته در تیم بانوان هم پگاه زنگنه، طراوت خاکسار، شیما آل سعدی، آلاله صعودی در کومیته ، ندا رضایی در کاتا با هدایت فریبا بداغی و ستاره موسوی روی تاتامی اندونزی به مصاف رقبای خود می روند.

فدراسیون کاراته اعزام تیم ملی به مسابقات کاراته وان ترکیه و آلمان را نیز مد نظر دارد تا در صورت فراهم شدن شرایط ملی پوشان را به این دو تورنمنت قبل از بازیهای آسیایی اعزام کنند.