به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته شایعات متعددی در خصوص لغو اعزام کاراته کاهای دانشجو به مسابقات قهرمانی جهان در مونته نگرو شنیده شد. هر چند تمرینات این نفرات به همراه تیم ملی در جریان است ولی غیبت احمد صافی سرمربی این تیم عامل اصلی بروز همین شایعات است.

در این خصوص پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم به مهر گفت: برنامه‌ای برای لغو اعزام دانشجویان به مسابقات جهانی نداریم. مشغول انجام کارهای روادید هستیم و به امید خدا اعضای تیم اعزام خواهند شد.

وی افزود: برنامه های تمرینی تیم با همکاری فدراسیون در حال انجام است و چون کشور مونته نگرو به عنوان میزان مسابقات در ایران سفارت ندارد مجبور هستیم از طریق سفارت صربستان برای اخذ روادید اقدام کنیم که این کار هم با همکاری فدراسیون و دوستان در وزارت ورزش در حال پیگیری است.

احمد صافی سرمربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دیگر این مسئولیت را در اختیار ندارد به مهر گفت: نفرات انتخاب شده در اردوی تیم ملی و زیر نظر کادر فنی مشغول آماده سازی هستند و بود و نبود من زیاد تاثیری ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم به مسئولیت خود در تیم ملی کره جنوبی بیشتر رسیدگی کنم.

وی ادامه داد: این تیم یکی از بهترین تیم هایی است که راهی مسابقات دانشجویان جهان می شود و پتانسیل کسب نتایج را دارد، به همین دلیل باید این اعزام انجام شود و هرکس که می تواند باید کمک کند تا این کار صورت گیرد.