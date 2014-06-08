یک فعال قرآنی معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است دکتر محمدرضا داودآبادی به جای دکتر محمدحسین آیتی سمت معاون فرهنگی وزارت بهداشت را بر عهده بگیرد.

دکتر محمدحسین آیتی متخصص طب سنتی با حکم دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت تاکنون به فعالیت خود ادامه داده بود.

دکتر محمدرضا داودآبادی رئیس هیات مدیره جامعه قاریان قرآن مشهد است که چندین بار به عنوان فعال قرآنی برگزیده شده است.

از جمله سوابق فرهنگی وی می توان به فعالیت مستمر فرهنگی و قرآنی از سال 67 تاکنون، کسب مقام اول مسابقات قرآن دبیرستانهای کشور و فعالیت سیاسی در انجمن اسلامی مدرسه راهنمایی، دبیرستان، دانشکده پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد و همچنین جهاد دانشگاهی تا سال 1372 اشاره کرد.

وی پزشک عمومی از دانشکده پزشکی مشهد است.

داودآبادی در عرصه فعالیت های قرآنی چهره شناخته شده ای است و از مؤسسین و عضو هیات مدیره جامعه قاریان قرآن مشهد، مدیر اجرایی شورای عالی قرآن وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، نایب رئیس ستاد عالی مسابقات بین‌المللی کشور، از مؤسسین و عضو کمیته قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو کمیته انتخاب خادمان قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مؤسسین و عضو هیات مدیره به مدت دو دوره اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور است.

وی همچنین دارای سوابق مدیریتی در عرصه پزشکی است.

داودآبادی مدیر مرکز پژوهشی آیات، عضو منتخب شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور، عضو كميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مسئول كميته قرآن و مؤسسات كميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني و عضو اتاق فکر صدا و سیما نیز هست.

وی همچنین دارای سوابق آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در حوزه انجام پروژه تعیین و تبیین اهداف و سیاستهای کلان توسعه فرهنگ قرآنی به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه اساسنامه انجمن خادمان قرآن ایران به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت در تیم پژوهشی پروژه طبقه‌بندی عناصر جامعه قرآنی، عضویت در تیم طراحی مدلهای آموزش نخبگان و کلاسیک و آکادمیک کردن دوره‌های آموزشی فرهنگی و عضویت در تیم طراحی مدلهای توسعه یافته تبلیغ و ترویج قرآن کریم نیز بوده است.