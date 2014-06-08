به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی پیش از ظهر یک شنبه در همایش سرمایه گذاری و اقتصاد در شهرکرد عنوان کرد: مردم نقش مهمی در توسعه شهرها دارند و همان گونه که در توسعه شهرها نقش دارند در مسائل سیاسی و اقتصادی نیز می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل، که فرمودند همه مردم باید در اقتصاد و فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند، عنوان کرد: همه آحاد جامعه چه فقیر و ثروتمند و چه متوسطه باید در مسائل اقتصادی مشارکت کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان داشت: اگر اکنون حکومت و نظام اسلامی ایران با وجود تمامی دسیسه های دشمنان پایدار مانده است و باز هم دشمن نتوانسته به اهداف خود برسد، علت اصلی آن وحدت بین مردم است.

وی تاکید کرد: وحدت باید همیشه بین مردم پایدار باشد و این امر در صورتی محقق می شود که بین مردم مشارکت و همدلی وجود داشته باشد.

مسئولان کشور باید به مردم اعتماد کنند

وی اذعان داشت: مسئولان کشور نیز باید به مردم اعتماد کنند و در کارهای خود از مشارکت مردم نیز استفاده کنند.

سید ابوالفضل رضوی بیان داشت: با ایجاد فرصت های مناسب می توانیم زمینه مشارکت همه فعالان اقتصادی را در جامعه ایجاد کنیم و زمانی می توانیم به این توسعه دست پیدا کنیم که همه مردم، فرهنگ، اقتصاد و سیاست را قبول داشته باشند.

وی بیان داشت: در حال حاضر زمینه برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در جامعه فراهم نیست و لازم است که از مشارکت های مردم در خصوص جذب سرمایه گذاری استفاده کرد و بستر را برای تولید ثروت را فراهم کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد: باید به مردم اعتماد کرد و تا زمانی که به آنها اعتماد بکنیم می توانیم بسیاری از مشکلات را حل و آسان کرد.