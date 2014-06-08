به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی اسفنانی ظهر یکشنبه در دیدار با مردم روستاهای اصفهانک ها ، وربادها و ونک ها اظهار داشت: عدم مدیریت صحیح منابع آبی توسط مسئولین پیشین موجب افزایش بحران آب در کشور شده است.

وی افزود: استان چهارمحال بختیاری به راحتی از رودخانه زاینده رود آب برداشت می کند در حالی که کشاورزان و مردم شهرستان چادگان بویژه بخش چنارود حق برداشت حتی یک قطره از آب را ندارند.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: برداشت آب از رودخانه زاینده رود ناعادلانه است و من بارها از تریبون مجلس این مسئله را به گوش مسئولان رسانده ام.

وی ادامه داد: برداشت آب از زاینده رود برای مصارف شرب و کشاورزی باید به صورت عادلانه باشد.

اسفنانی تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل بحران آب در منطقه اجرای سیستم آبیاری سنتی به جای آبیاری نوین توسط کشاورزان است.

وی برای عبور از بحران آب خواستار اجرای آبیاری نوین توسط کشاورزان منطقه شد.

