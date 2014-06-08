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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

در فاصله چند روز تا آغاز مسابقات؛

مدافع تیم ملی فوتبال نیجریه جام جهانی را از دست داد

مدافع تیم ملی فوتبال نیجریه جام جهانی را از دست داد

"اووا اچیجیله" به دلیل آسیب دیدگی قادر به همراهی تیم ملی نیجریه در رقابتهای جام جهانی 2014 نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع چپ تیم فوتبال موناکو دچار مشکل پارگی عضله پا شده و تا سه هفته نیاز به درمان پیدا کرده است. این در حالی است که نیجریه در تاریخ‌های 16، 21 و 25 ژوئن بازی دارد و این بدین معنی است که این بازیکن قادر نخواهد بود سلامتی خود را تا آن زمان بازیابد.

بر پایه گزارش ای بی سی نیوز،  اچیجیله در رقابتهای جام جهانی جای خود را به "اییک اوزونیی" داده است. مسئولان فوتبال نیجریه، فیفا را از تصیمم خود مطلع ساخته اند. "استفن کشی"، سرمربی تیم فوتبال نیجریه، گفته که زمان برای منتظر شدن وی وجود نداشته است.

نیجریه در دیداری دوستانه با نتیجه 2 بر یک مقابل آمریکا شکست خورد. این تیم در نخستین بازی خود در کوریتیبا با ایران دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 2306779

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