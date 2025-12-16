به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب داوران مرحله استانی این رویداد فرهنگی‌هنری شامل جمعی از چهره‌های نام‌آشنای حوزه فرهنگی، هنری و ادبی کشور و استان است.

بر این اساس، «مهتاب شهیدی» داور، مدرس، برگزیده جشنواره‌های قصه‌گویی و کارشناس اداره‌کل آفرینش‌های فرهنگی کانون، «محمدرسول حقدوست» پژوهش‌گر و قصه‌گوی افسانه‌های گیلان، سفیر فرهنگی قصه‌گویی کانون در جشنواره‌های بین‌المللی، مجری و بازیگر صدا و سیما، «شهربانو مشکبید حقیقی»، داور و مدرس جشنواره‌های قصه‌گویی، «پونه نیکوی» شاعر، نویسنده، فعال عرصه رسانه و معاون معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی از جمله داوران به‌شمارمی‌روند.

این درحالی است که «ربابه هاشمی» داور، مدرس جشنواره‌های قصه‌گویی و کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری مازندران، «نگار نادری» مدرس دانشگاه، نویسنده، کارگردان و کارشناس ادبیات نمایشی و «حدیث نیکرو»، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و کارشناس بازیگری، از دیگر اعضای گروه‌داوری هستند که هنرنمایی هنرمندان قصه‌گو را در ده بخش شامل زبان اشاره، آیینی‌سنتی، سنتی‌کلاسیک، صدثانیه‌ای، دینی، علمی، با ابزار، منظوم، قصه‌های نو و قصه‌های ایثار و قهرمانان، قضاوت خواهند کرد.

گفتنی است، مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون طی روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در سالن سینمای اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در رشت و آئین پایانی این رویداد فرهنگی‌هنری نیز ۳۰ دی‌ماه سال جاری به‌میزبانی منطقه آزاد بندرانزلی برگزارمی‌شود.

شایان‌ذکراست، مرحله نهایی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.