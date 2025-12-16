هشدار سطح زرد هواشناسی در قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد برای فعالیتهای سامانه بارشی و کاهش محسوس دما، از احتمال بروز یخبندان و خسارت به محصولات کشاورزی در این استان خبر داد و اعلام کرد: زمان آغاز فعالیت این سامانه بارشی از روز سه شنبه، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، آغاز شده و تا بعدازظهر پنجشنبه ۲۷ آذرماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس پیشبینیها، نوع مخاطره اصلی ناشی از این پدیده، بارشهای متناوب برف و باران، همراه با مه آلودگی و کاهش محسوس دما خواهد بود.
عمده تأثیرات این کاهش دما و فعالیت بارشی، مناطق غربی و جنوبی استان قم، به ویژه ارتفاعات مرتفع استان را در بر خواهد گرفت.
از جمله این مخاطرات میتوان به کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها و احتمال اختلال در رفت و آمد به ویژه در مناطق کوهستانی، آب گرفتگی معابر، افزایش مصرف انرژی، احتمال یخزدگی تجهیزات آبرسانی و خسارت دیدن محصولات کشاورزی بر اثر بارش برف و سرمای شدید اشاره کرد.
یخبندان گسترده در سطح جادهها، به خصوص در بخشهای مرتفع، یکی دیگر از تهدیدات جدی این سامانه است.
پرهیز از سفرهای غیرضروری، به ویژه در مناطق برفی و کوهستانی و مجهز نمودن خودروها به وسایل ایمنی زمستانی و سوخت کافی قویاً توصیه میشود، همچنین، تمهیدات لازم جهت عبور از بستر رودخانهها، مسیلها و خودداری از فعالیتهای کوهنوردی ضروری است.
آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها برای مقابله با برفروبی در جادهها، احتیاط در پرواز با هواگردهای سبک، مدیریت مصرف انرژی و رعایت دقیق توصیههای فنی کشاورزی برای حفظ محصولات، از اهم مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
