به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان جم اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در سال‌های اخیر به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفته است و در استان بوشهر نیز تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده‌اند.

وی از آزادسازی 116 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر در سال گذشته با کمک خیرین خبر داد و اضافه کرد: امسال نیز تلاش داریم با استفاده از ظرفیت خیرین در این مسیر گام برداریم.

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر از همکاری بسیار خوب خیرین در راستای آزادسازی زندانیان خبر داد و بیان داشت: برنامه‌ریزی‌های خوبی به منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد داریم که در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی خیرین مانند سنوات گذشته هستیم.

وی از تلاش ستاد دیه برای آزادی 109 زندانی جرائم غیرعمد استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان ساخت: برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر 140 میلیارد ریال نیاز داریم که امیدواریم تامین شود تا این افراد بتوانند به آغوش خانواده خود برگردند.

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جم با کمک خیرین

فرماندار شهرستان جم نیز در این نشست از تلاش برای کمک به ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان غیر عمد خبر داد و اظهار داشت: در دین اسلام تاکید بسیار زیادی در کمک به نیازمندان شده است و ما نیز باید همه تلاش خود را در این مسیر به کار بگیریم.

عبدالله نادری با تقدیر از تلاش‌های ستاد دیه برای ازادی زندانیان نیازمند، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان و مشارکت خیران شهرستان جم شاهد آزادی افراد نیازمند دربند باشیم.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای کمک به همنوع و شخص آسیب دیده و گرفتار، تاکید کرد: این گونه کمک‌ها یک وظیفه عمومی است و همه ما باید تا جایی که توان داریم به افراد نیازمند و گرفتار کمک کنیم.

فرماندار شهرستان جم اضافه کرد: نشستی را به همین منظور با افراد خیر و کارخانه‌ها و شرکت‌های موجود در این شهرستان برگزار می‌کنیم و برای آزادی زندانیان نیازمند تلاش خواهیم کرد.