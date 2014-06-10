نظر رئیس سازمان امور مالیاتی درباره «معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان»

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیرو نامه چندی پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص تاریخ اجرای ماده 15 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 بهمن 1380، در نامه‌ای به محمد شرفشاهی مشاور وزیر و مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی، موافقت ضمنی خود را با اصلاح تاریخ اجرای ماده یادشده اعلام اما تاکید کرده است که سازمان متبوعش، این اصلاح را صرفاً برای ناشران و کتابفروشانی که پرونده آنها در جریان و مفتوح است، انجام داده نه پرونده‌هایی که قبلاً در مورد آنها توافق حاصل شده و در واقع مختومه شده‌اند.

وی در بند مربوطه آورده است: «از آنجایی که برخی از پرونده‌های مالیاتی اشخاص موصوف پس از رسیدگی‌های مالیاتی و طی فرآیندهای قانونی قطعی و پس از طرح در دیوان عدالت اداری نیز تائید گردیده است، لذا با توجه به معاذیر پیش رو، با عنایت به نامه شماره 15291 ه / ب مورخ 1392/3/11 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور محترم سابق و همچنین پیشنهاد وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح مواد 15 و 16 آئین‌نامه مورد نظر به شرح پیوست نامه شماره 200/12274/142774 مورخ 1391/8/1، این سازمان با اصلاح تاریخ اجرای ماده 15 الحاقی فوق‌الذکر از ابتدای سال 1381 صرفاً برای مودیانی که پرونده آنها در مراجع مالیاتی موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده 251 مکرر در قانون مذکور مطرح شده یا می‌شود، مخالفتی ندارد».

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در نامه خود با اشاره به پیشنهاد محمدرضا رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهور در خصوص نحوه اصلاح ماده 15 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، آورده است: «عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» از این ماده حدف و مراتب طی بخشنامه شماره 1364/200/ص مورخ 1392/2/3 جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است.»

در همین حال چند روز پس از ارسال این نامه به دفتر وزیر اقتصاد، محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت در نامه‌ای به امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار تسریع در اعلام نظر در خصوص جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مورد کتاب شده است.

به گزارش مهر، بر اساس قانون مصوب 1380 مجلس که به تائید شورای نگهبان هم رسیده است، کلیه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و انتشاراتی، در صورت دارا بودن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند با این حال ناشران و کتابفروشان همواره نسبت به مراجعه ماموران اداره مالیات جهت اخذ مالیات معترض بوده‌اند.