به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شریعتمدار در همایش ملی چالشهای بحران آب در حوزه دریاچه نمک که ظهر سه شنبه در اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد با اشاره به خطرساز بودن بحران کم آبی در کشور و نبود ارادهای برای حل آن اظهار داشت: بارها گفتهایم که تمایل و اراده خیلی متفاوت هستند. همه دلشان میخواهد مسئله آب را ساماندهی کنند اما اراده جدی در این زمینه شکل نگرفته است.
وی افزود: در حال حاضر اقداماتی که برای رفتن به سوی بحران انجام میگیرد به مراتب بیشتر از اقداماتی است که برای حل آن صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه اگر همه اراده نکنند مسئله بحران آب به قوت خود باقی خواهد ماند افزود: بحران آب تنها موردی است که کشاورزان نسبت به آن حساسیت نشان نمیدهد. کود و سم و موارد دیگر برای کشاورز بسیار مهمتر از آب است و کشاورزان دانشی نسبت به تناسب میان مصرف و منبع ندارند.
شریعتمدار خاطرنشان کرد: مسئله دیگر قدرتهای ذینفوذی هستند که تلاش میکنند به هر شکل مجوز چاه بگیرند. کسانی که تعداد چاهها را به بیش از 600 هزار رساندهاند که 200 هزار آن هم غیر مجاز است.
رئیس دفتر کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در اتاق بازرگانی به دنبال تدوین یک راهکار جامع و عملی برای مشکلات آب کشور هستیم اضافه کرد: در این زمینه مهمترین موضوع مشارکت مردمی است و تا مردم نخواهند مشکل حل نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: از 609 دشت کشور 298 عدد در بحران کم آبی و خشکی به سر میبرد و این رقم به سرعت دارد افزایش پیدا میکند.
شریعتمدار با اشاره به اهمیت برنامهمحوری در این زمینه گفت: برای هر دشت باید برنامهای وجود داشته باشد و عامل انجام این برنامه باید مردم باشند.
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