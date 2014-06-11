 امر به معروف و نهى از منکر از مهمترین ارکان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان استان افزود: ارتقا این فرهنگ الهی و عاشورایی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه فرهنگ روح و جسم جامعه است، اظهارداشت: مدارس و دانشگاه ها از مراکز اصلی تربیتی و فرهنگی هستند.

فرمانده سپاه استان گفت: در مدارس و دانشگاه ها با الگوسازی مناسب می توان دانش آموزان و دانشجویان را تشویق به رعایت این فریضه مهم الهی کرد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ اسلامی است که اجرای این مهم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد.

محمدی اظهارداشت: اجرای این فریضه الهی باعث برپا شدن واجبات و از بین رفتن منکرات، برقراری امنیت و آسایش در جامعه می شود.

وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر به منزله واکسیناسیون جامعه و جلوگیری از ابتلا به بیماری های روحی و روانی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان اذعان داشت: قرآن مجید یکی از صفات برجسته مومنان را امر به معروف و نهی از منکر دانسته است

وی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را دو عامل مهم تربیتی و بازدارنده از زشتی‌ها دانست و یادآورشد: این فرضه عاشورایی نشانه‏ تعهد، دلسوزی و علاقه‏ انسان به سلامتى جامعه است.