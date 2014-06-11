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۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۴۷

سردار محمدی:

 امر به معروف و نهى از منکر از مهمترین ارکان اسلام است

 امر به معروف و نهى از منکر از مهمترین ارکان اسلام است

رشت – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: مسئله امر به معروف و نهى از منکر از مهمترین ارکان اسلام است که به هیچ وجه نمی توان شانه از زیر بار مسئولیت این مهم خالى کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان استان افزود: ارتقا این فرهنگ الهی و عاشورایی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه فرهنگ روح و جسم جامعه است، اظهارداشت: مدارس و دانشگاه ها از مراکز اصلی تربیتی و فرهنگی هستند.

فرمانده سپاه استان گفت: در مدارس و دانشگاه ها با الگوسازی مناسب می توان دانش آموزان و دانشجویان را تشویق به رعایت این فریضه مهم الهی کرد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ اسلامی است که اجرای این مهم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد.

محمدی اظهارداشت: اجرای این فریضه الهی باعث برپا شدن واجبات و از بین رفتن منکرات، برقراری امنیت و آسایش در جامعه می شود.

وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر به منزله واکسیناسیون جامعه و جلوگیری از ابتلا به بیماری های روحی و روانی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان اذعان داشت: قرآن مجید یکی از صفات برجسته مومنان را امر به معروف و نهی از منکر دانسته است

وی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را دو عامل مهم تربیتی و بازدارنده از زشتی‌ها دانست و یادآورشد:  این فرضه عاشورایی نشانه‏ تعهد، دلسوزی و علاقه‏ انسان به سلامتى جامعه است.

کد مطلب 2309716

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