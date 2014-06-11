 امر به معروف و نهى از منکر از مهمترین ارکان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان استان افزود: ارتقا این فرهنگ الهی و عاشورایی در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی همچنین با اشاره به اینکه فرهنگ روح و جسم جامعه است، اظهارداشت: مدارس و دانشگاه ها از مراکز اصلی تربیتی و فرهنگی هستند.
فرمانده سپاه استان گفت: در مدارس و دانشگاه ها با الگوسازی مناسب می توان دانش آموزان و دانشجویان را تشویق به رعایت این فریضه مهم الهی کرد.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ اسلامی است که اجرای این مهم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد.
محمدی اظهارداشت: اجرای این فریضه الهی باعث برپا شدن واجبات و از بین رفتن منکرات، برقراری امنیت و آسایش در جامعه می شود.
وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر به منزله واکسیناسیون جامعه و جلوگیری از ابتلا به بیماری های روحی و روانی است.
فرمانده سپاه قدس گیلان اذعان داشت: قرآن مجید یکی از صفات برجسته مومنان را امر به معروف و نهی از منکر دانسته است
وی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را دو عامل مهم تربیتی و بازدارنده از زشتیها دانست و یادآورشد: این فرضه عاشورایی نشانه تعهد، دلسوزی و علاقه انسان به سلامتى جامعه است.
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