9 جایگاه سی ان جی ویژه تاکسی در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زمانی صبح پنجشنبه در بازدید از روند احداث جایگاه سی ان جی در شهرک کوثر اردبیل اضافه کرد: این جایگاه های اختصاصی به منظور رفاه حال رانندگان و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد شده است.

وی با اشاره به خدمات این جایگاه ها به سایر خودروهای شخصی تصریح کرد: از این تعداد هقت جایگاه مخصوص تاکسی و عموم خودروها بوده و دو جایگاه مختص تاکسی های گردشی و خطی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اردبیل با اشاره به نظارت این سازمان به جایگاه های سی ان جی تاکسیرانی ادامه داد: البته این دو جایگاه نیز از ساعت 21 شب تا هشت صبح برای استفاده عموم نیز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مشکلی در زمینه تهیه سی ان جی برای رانندگان تاکسی و نیز سایر خودروها در اردبیل وجود ندارد، ادامه داد: جایگاه های تاکسیرانی ارد عملکرد آنها رضایت بخش است.

به گفته زمانی هم اکنون بیش از چهار هزار تاکسی بی سیم، خطی و گردشی و نیز تاکسی تلفنی در مرکز استان فعال است که بالغ بر 95 درصدها آنها دوگانه سوز است.

و در این خصوص از احداث و راه اندازی دهمین جایگاه سی ان جی ویژه تاکسی در اردبیل خبر داد و تاکید کرد که این جایگاه طی آینده ای نزدیک و در شهرک کوثر فعال خواهد شد.