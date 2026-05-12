۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

لزوم تأمین سوخت جایگزین در واحدهای تولیدی اردبیل

اردبیل- فرماندار گفت: تأمین سوخت جایگزین برای جلوگیری از اختلال در واحدهای تولیدی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری، ظهر سه شنبه در نشست با دست‌اندرکاران حوزه انرژی و خدمات، بر لزوم تأمین سوخت دوم برای واحدهای تولیدی این شهرستان صحه گذاشت.

وی با اشاره به اهمیت حفظ چرخه فعالیت کارخانه‌ها و مراکز خدماتی خاطرنشان کرد: در صورت بروز اختلال و قطع احتمالی انرژی، دسترسی به سوخت جایگزین می‌تواند از اخلال در روند تولید و خدمات‌رسانی پیشگیری کند.

فرماندار اردبیل گفت: همچنین از اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها در شهرستان خبر داد و افزود: بخشی از نانوایی‌ها تاکنون به این سیستم مجهز شده‌اند و این فرآیند برای سایر واحدها نیز تداوم خواهد داشت.

قلندری ادامه داد: در این زمینه تسهیلات مورد نیاز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

