خراسان شمالی غرق در شادی و سرور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شب نیمه شعبان، سالروز میلاد منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج)، مردم مومن، خداجو و ولایت مدار خراسان شمالی همانند سایر نقاط ایران اسلامی به برگزاری آئین های جشن و شادمانی پرداختند.

عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت در خراسان شمالی با آذین بندی و چراغانی خیابانها و پیاده روهای شهر و پخش شربت و شیرینی در گوشه گوشه شهر، فرا رسیدن پانزدهم شعبان المعظم سالروز ولادت امام زمان (ع) را جشن گرفتند.

شب گذشته مراسم جشن و شادمانی با برگزاری سخنرانی و آیین‌های مولودی‌خوانی در مساجد و تکایای شهر بجنورد مرکز خراسان شمالی برپا بود و مردم با حضور گسترده خود در این آئین ها، با خواندن دعای فرج، برای ظهور حضرت ولی عصر(عج) به پیشگاه خدای متعال دعا کردند.

برپایی جشن نیمه شعبان در 22 امامزاده شاخص این استان، سخنران حجت الاسلام علی صدوقی از کارشناسان تربیتی مرکز تخصصی مهدویت قم در مسجد انقلاب بجنورد، سخنرانی پدر شهید احمدی روشن در امام زاده سید عباس بن موسی ابن جعفر(ع)، برگزاری مراسم مولودی خوانی، دعای کمیل و احیای شب نیمه شعبان از دیگر برنامه های شب میلاد حضرت مهدی(عج) در خراسان شمالی بود.

به گزارش خبرنگاران مهر از سایر شهرستانهای این استان، شب گذشته مراسمات مشابهی در تمامی شهرستانهای خراسان شمالی برپا بود.