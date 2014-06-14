محسن بیاتی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فصل گذشته تیمش در لیگ برتر و عملکردش در این تیم اظهار داشت: دوران خوبی را در تیم ذوب‌آهن گذراندم و از مسئولان این تیم هم راضی هستم و امیدوارم تیم ذوب‌آهن در فصل بعد نتایج خوبی را کسب کند و به جایگاه حقیقی خود بازگردد.

وی درباره تمدید نکردن ذوب آهن با این بازیکن نیز ادامه داد: تمدید نکردن یک تیم با بازیکن، دلیل بر بد بودن تیم یا بازیکن نیست و تنها دلیل تمدید نکردن ذوب‌آهن، این است که شاید به کار سرمربی جدید نمی‌آیم یا در تاک تیک مربی ذوب‌آهن قرار ندارم.

مهاجم فصل گذشته ذوب آهن با اشاره به فصل بعد و تیم آینده‌اش بیان داشت: من بازیکن آزاد هستم و با هیچ تیمی قرار داد ندارم و از چند تیم پیشنهاد دارم و در حال حاضر با یک تیم تهرانی در حال مذاکره هستم.

وی درباره شرایط تیم ملی در جام جهانی تصریح کرد: تیم ملی در وضعیت خوبی است و در حال حاضر انتقاد از تیم ملی کار درستی نیست و همه باید فقط از تیم ملی حمایت کنند تا بازیکنان تیم ملی با روحیه ای بالا به استقبال بازی ها بروند و منتقدین باید انتقاد های خود را بعد از جام جهانی گوش زد کنند.

بیاتی‌نیا با اشاره به نتایج احتمالی تیم ملی خاطرنشان کرد: پیش بینی نتایج کار سختی است و تا حدودی غیر ممکن و کسی نمی‌تواند قاطعانه نتایج را پیش‌بینی کند ولی می‌توانم بگویم تیم ملی خوبی داریم و امیدوارم بازیکنان بهترین نتایج را رقم بزنند و ایران را سرافراز کنند.