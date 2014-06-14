قرارداد یکساله با متقاضیان هیأت علمی در دانشگاه آزاد/ شیوه جدید بررسی صلاحیتهای استادان

حسین غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد برای امسال، گفت: در فراخوان جذب امسال دانشگاه آزاد، حدود 9 هزار و 400 نفر ثبت نام کرده و به واحدها معرفی شدند که از این تعداد 5 هزار داوطلب استخدام یا بورسیه می شوند. در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه آزاد اجازه داد که به منظور جذب حداکثری هیأت علمی با حائزان شرایط قرارداد یکساله در صورت تایید صلاحیت علمی، منعقد شود.

وی ادامه داد: بر اساس همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور سرعت بخشیدن به فرایند جذب و استخدام افرادی که دارای مدرک دکتری هستند، مرحله گزینش عمومی و علمی همچنین مراجعه به مرکز جذب حذف شده و بعد از انعقاد قرارداد یکساله، این مراحل در دستور کار قرار می گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این افراد یکسال مهلت دارند توانایی های خود را نشان دهند و زمان انتظارشان برای جذب هم کاهش می یابد.

غریبی با بیان اینکه پس از پایان یافتن فراخوان، پیگیری داوطلبان برای جذب در دانشگاه آزاد هم موضوع مهمی است، اظهار داشت: بعد از پایان فراخوان آماری گرفته می شود مبنی بر اینکه چند درصد ثبت نام کنندگان، متقاضی واقعی استخدام یا بورس هستند و چند نفر مراجعه ای به دانشگاه نمی کنند. این فرایند حدود دو ماه به طول می انجامد و تا پایان تیرماه این مهلت ادامه دارد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد درباره تازه ترین تصمیمات این دانشگاه برای شروع بورس خارج این دانشگاه، اظهار داشت: فعلاً بورس خارج نداریم اما در صورت بهبود یافتن شرایط مالی دانشگاه آزاد تصمیماتی اتخاذ می شود.