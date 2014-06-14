۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

بیستمین دوره جام‌جهانی- برزیل؛  

کشی: تقریبا آماده رویارویی با ایران هستیم

سرمربی تیم ملی فوتبال نیجریه می‌گوید بازیکنان این تیم برای رویارویی با ایران تقریبا به مرز آمادگی رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه روز دوشنبه در گروه F  رقابتهای جام جهانی در کوریتیبا با ایران دیدار خواهد کرد.

استفن کشی در گفتگو با KickOffNigeria.com اظهار داشت: می‌خواهم بگویم ما تقریبا در جایی قرار داریم که می‌خواهیم باشیم. پاسکاری بازیکنان آنگونه شده که ما می‌خواهیم و بازیکنان همانگونه هستند که ما می‌خواهیم. زمانی که بازی از راه می‌رسد باید آماده باشیم.

کشی در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای برطرف کردن مشکل گلزنی نیجریه اندیشیده، اظهار کرد: این چیزی است که ما بر روی آن کار می‌کنیم. ما تمرینات زیادی در این خصوص انجام داده ایم و امیدوارم زمانی که بازی آغاز می‌شود، بازیکنان کاری را که باید، انجام دهند.

