ملکه الیزابت از هنرمندان تجلیل کرد/ از آنجلینا جولی تا دی لوییس  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جولی بازیگر برنده جایزه اسکار با دریافت لقب «دیم»(بانو) که مترادف لقب شوالیه برای زنان است، از سوی ملکه بریتانیا، برای تلاش هایش تحسین شد.

جولی به عنوان نماینده سازمان ملل این لقب را دیروز جمعه و برای تلاش هایی که برای حمایت از زنان در طول جنگ ها انجام داده، دریافت کرد.

جولی که جایزه اسکار نقش مکمل را در سال 2000 برای بازی در فیلم «دختر از هم گسیخته» دریافت کرده، در بسیاری از نقش‌هایی که بازی کرده نیز بر بشردوستی تاکید کرده است. او گفت دریافت چنین افتخاری که در ارتباط با مسایل خارجی است برای من خیلی اهمیت دارد چون آرزویم این است که حرفه‌ام در خدمت آن باشد.

اهدای چنین افتخاری به یک فرد خارجی در بریتانیا بسیار مهم است ولی جولی از آنجا که بریتانیایی و شهروند یکی از کشورهای مشترک المنافع نیست نمی‌تواند از این لقب پیش از اسمش استفاده کند.

دیگر آمریکایی‌هایی که پیش از این لقبی از ملکه الیزابت دریافت کرده اند، استیون اسپیلبرگ کارگردان، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و رونالد ریگان رییس جمهور پیشین آمریکا بوده‌اند.

جولی هفته پیش را در لندن به سر برد تا در نشست بین المللی خشونت جنسی علیه زنان در جنگ ها شرکت کند. او یکی از میزبانان این نشست بود که با حضور بیش از 300 تن از چهره های برجسته سیاسی جهان و با سخنان وی در لندن شروع به کار کرد.

ملکه الیزابت هر سال در روز تولدش فهرستی از چهره های شاخص دارد که با اهدای القاب خاص از آنها برای اعمال بشردوستانه شان تجلیل می کند. بیشتر این القاب نصیب چهره هایی می شود که در معرض توجه عام قرار ندارند و از سربازان تا چهره های دانشگاهی و کارآفرینان را دربر می‌گیرد اما چهره های مشهور برای عملکردهای ویژه شان نیز گاه به این فهرست راه پیدا می کنند.

دانیل دی لوییس بازیگر انگلیسی که سه جایزه اسکار در کارنامه اش دارد نیز لقب شوالیه را برای خدماتش به درام دریافت کرد و از آن پس می توان او را سِر دانیل نامید. این بازیگر که برای بازی در فیلم های «پای چپ من»، «خون به پا می‌شود» و «لینکلن» اسکار برده در این باره گفت این واقعا برای من شگفت انگیز است.

مگی اسمیت از بازیگران مجموعه تلویزیونی «داون تاون ابی» که در نقش مادربزرگ سریال ایفای نقش کرده و در مجموعه فیلم های «هری پاتر» نیز بازی کرده بود از دیگر چهره های هنری بود که یک لقب افتخاری از ملکه دریافت کرد.

به دمین لوییس بازیگر انگلیسی مجموعه آمریکایی «هوملند» و مجموعه انگلیسی «خانواده فورسایت» نیز لقب OBE اهدا شد. او گفت از این افتخار شگفت زده و بسیار خوشحال شده است.

این القاب از نظر سلسله مراتب با هم متفاوت هستند.