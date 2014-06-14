به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی که پس از پیروزی 3 بر 2 جمعه شب تیم ملی والیبال مقابل برزیل در چارچوب مسابقات لیگ جهانی در جمع اعضای این تیم صحبت می‌کرد، ضن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی خوب و قدرتمندانه شما مقابل تیم مطرح و نامدار برزیل همه دوستداران ورزش را خوشحال کرد. این موضوع بهترین پاداش برای شماست.

وی با تقدیر و تشکر از عملکرد خوب اعضای تیم ملی والیبال مقابل برزیل تصریح کرد: برای برد تیم ایران و موفقیت شما دعا کردم و امیدوارم در بازی روز یکشنبه هم بتوانید تیم برزیل را شکست دهید.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گفت: برد تیم‌های ایران در هر مسابقه‌ای باعث سربلندی ورزش ایران است و امید دارم تیم ملی فوتبال هم مانند شما در مسابقات جام جهانی موفق باشد.

بنا بر این گزارش اعضای تیم ملی والیبال ایران با تشکر از محمود گودرزی، حضور وی در جمع ملی‌پوشان را موجب خوشحالی و روحیه گرفتن اعضای تیم دانستند.