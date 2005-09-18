  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۴۸

حجت الاسلام ري شهري :

مهمترين رسالت مسئولان آشناسازي كودكان و نونهالان با قرآن است

مهمترين رسالت مسئولان آشناسازي كودكان و نونهالان با قرآن است

توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) گفت: مهمترين و اساسي ترين وظيفه و رسالت مسئولان در نظام اسلامي آشناسازي كودكان، نوجوانان و نونهالان با كتاب الهي است، زيرا كه مسلمانان در هر عصري موظف به پاسداري از قرآن و امانت داري از اهل بيت(ع) هستند.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، حجت الاسلام محمدي ري شهري در مراسم اختتاميه دوره هاي تابستاني مركز آموزش قرآن كريم در آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) افزود : بهترين راه مقابله با تهاجم فرهنگي آشناسازي جامعه با اين كتاب خداست.

وي با اشاره به يكي از سخنان حضرت علي(ع) در نهج البلاغه تصريح  كرد : از حقوق فرزند بر والدين اين است كه وي را خوب تربيت كرده و به او قرآن بياموزد زيرا با قرآن نورانيت به خانه ها راه پيدا كرده و آينده اخلاقي و معنوي فرزندان نيز تضمين مي شود.

حجت الاسلام ري شهري اظهار داشت : برگزاري دوره هاي آموزش قرآن كريم توسط خدمتگزاران آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) از وظايف اين آستان مقدس است كه از سال 69 به انجام آن همت گماشته شده و همه ساله نيز باشكوهتر از سال گذشته  اجرا مي شود.

بر اساس گزارش  آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) ، وي در خصوص اجراي طرح هزاران ختم قرآن براي سلامتي امام زمان(عج) كه با همكاري معاونت روابط عمومي و بين الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) و راديو قرآن برگزار مي شود، تأكيد كرد : با اجراي اين برنامه، قرآن و عترت به هم پيوند مي خورند زيرا كه قرائت قرآن به نيت سلامتي حضرت وليعصر (عج) ، هم انس با قرآن محسوب مي شود و هم ياد امام زمان(عج) كه اين كار از وظايف هر مسلمان به شمار مي رود. 

کد مطلب 231125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها