مهمترين رسالت مسئولان آشناسازي كودكان و نونهالان با قرآن است

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، حجت الاسلام محمدي ري شهري در مراسم اختتاميه دوره هاي تابستاني مركز آموزش قرآن كريم در آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) افزود : بهترين راه مقابله با تهاجم فرهنگي آشناسازي جامعه با اين كتاب خداست.

وي با اشاره به يكي از سخنان حضرت علي(ع) در نهج البلاغه تصريح كرد : از حقوق فرزند بر والدين اين است كه وي را خوب تربيت كرده و به او قرآن بياموزد زيرا با قرآن نورانيت به خانه ها راه پيدا كرده و آينده اخلاقي و معنوي فرزندان نيز تضمين مي شود.

حجت الاسلام ري شهري اظهار داشت : برگزاري دوره هاي آموزش قرآن كريم توسط خدمتگزاران آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) از وظايف اين آستان مقدس است كه از سال 69 به انجام آن همت گماشته شده و همه ساله نيز باشكوهتر از سال گذشته اجرا مي شود.

بر اساس گزارش آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) ، وي در خصوص اجراي طرح هزاران ختم قرآن براي سلامتي امام زمان(عج) كه با همكاري معاونت روابط عمومي و بين الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) و راديو قرآن برگزار مي شود، تأكيد كرد : با اجراي اين برنامه، قرآن و عترت به هم پيوند مي خورند زيرا كه قرائت قرآن به نيت سلامتي حضرت وليعصر (عج) ، هم انس با قرآن محسوب مي شود و هم ياد امام زمان(عج) كه اين كار از وظايف هر مسلمان به شمار مي رود.