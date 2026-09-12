جو استان ایلام پایدار است

مجتبی میهنپرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی، اظهار داشت: صرفاً در برخی ساعات افزایش سرعت باد به ویژه در نوار مرزی استان خواهیم داشت و این وزش باد میتواند در برخی مناطق موجب گرد و خاک محلی شود.
وی با بیان اینکه دمای هوا نوسانات چندان محسوسی ندارد، تصریح کرد: حداکثر دما برای نواحی سردسیر استان در محدوده ۳۳ تا ۳۵ درجه پیشبینی میشود که این شرایط برای فعالیتهای روزمره و کشاورزی مناسب است.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه حداکثر دما برای نواحی گرمسیر استان در محدوده ۴۳ تا ۴۵ درجه پیشبینی میشود، خاطرنشان کرد: این شرایط تقریباً در وضعیت نرمال قرار دارد و نگرانی خاصی برای گرمای شدید وجود ندارد.
میهنپرست در پایان گفت: هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش میکند و شهروندان میتوانند اطلاعات دقیقتر را از طریق رسانههای رسمی دریافت کنند و توصیههای لازم را برای مواجهه با شرایط جوی به کار بگیرند.
نظر شما