به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس در اطلاعیه اعلام کرد: جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها به‌دلیل تقارن ۳۱ شهریور با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و جشن جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم مدارس استان فارس، روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.

این تغییر زمان با هدف گرامیداشت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، جلوگیری از تداخل برنامه‌ها و ایجاد وحدت رویه در برگزاری این دو جشن انجام شده است.

بر این اساس، جشن جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم از ساعت ۸ صبح و جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس همچنین بر اجرای هماهنگ این برنامه‌ها در مدارس استان تأکید کرده است.