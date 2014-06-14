کلمبیا مقابل یونان به برتری قاطع رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال یونان و کلمبیا از گروه C بیستمین دوره رقابت‌های جام جهانی 2014، در ورزشگاه "مینیرائو" شهر بلوهوریزنته به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده آمریکای جنوبی موفق شد نماینده فوتبال اروپا را با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد.

نیمه نخست این دیدار با تک گل زودهنگام "پابلو آرمه رو" در دقیقه 5 بازی به سود کلمبیا به پایان رسید. در نیمه دوم نیز "تئوفیلو گوتیرز" در دقیقه 58 بازی موفق شد برای بار دوم دروازه یونان را باز کند و "جیمز رودریگز" نیز در دقیقه 92 موفق شد گل سوم تیمش را به ثمر برساند تا تیم ملی کلمبیا با کسب سه امتیاز این دیدار به طور موقت صدرنشین گروه C رقابت‌های جام جهانی شود.

دیگر دیدار این گروه بین تیمهای ملی ژاپن و ساحل عاج ساعت 5:30 یکشنبه برگزار خواهد شد.