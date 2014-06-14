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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۰:۴۵

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

سانتوس: بازیکنان ما مقابل کلمبیا تمرکز نداشتند/ در نتیجه بازی اغراق شده بود

سانتوس: بازیکنان ما مقابل کلمبیا تمرکز نداشتند/ در نتیجه بازی اغراق شده بود

سرمربی تیم ملی یونان با اعلام اینکه در نتیجه بازی تیمش مقابل کلمبیا اغراق شده بود، گفت: کلمبیایی‌ها در دقایق ابتدایی بازی ما را با مشکلات زیادی روبرو کردند که این موضوع به دلیل تمرکز نداشتن بازیکنان ما بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرناندو سانتوس، پس از شکست سنگین 3 بر صفر تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کلمبیا اظهار داشت: در این دیدار کلمبیایی‌ها بهتر از ما بازی کردند و ما هم شاید می توانستیم بهتر بازی کنیم. ما حتی می توانستیم پیش از پایان نیمه نخست نتیجه را مساوی کنیم که این موضوع نقطه کلیدی این دیدار می توانست باشد اما این اتفاق نیفتاد.

وی در همین خصوص افزود: در دقایق ابتدایی بازی تیم کلمبیا بهتر از ما بود و ما را با مشکلات زیادی روبرو کردند که این موضوع شاید به خاطر نداشتن تمکز بازیکنان ما بود. متاسفانه ما نمی دانستیم چطور باید به حمله‌های آنها پاسخ دهیم. هرچند که پیش از بازی به شاگردانم گفته بودم کلمبیا تیم قدرتمندی است اما به نظر من در نتیجه بازی اغراق شده بود.

کد مطلب 2311556

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