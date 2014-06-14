سانتوس: بازیکنان ما مقابل کلمبیا تمرکز نداشتند/ در نتیجه بازی اغراق شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرناندو سانتوس، پس از شکست سنگین 3 بر صفر تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کلمبیا اظهار داشت: در این دیدار کلمبیایی‌ها بهتر از ما بازی کردند و ما هم شاید می توانستیم بهتر بازی کنیم. ما حتی می توانستیم پیش از پایان نیمه نخست نتیجه را مساوی کنیم که این موضوع نقطه کلیدی این دیدار می توانست باشد اما این اتفاق نیفتاد.

وی در همین خصوص افزود: در دقایق ابتدایی بازی تیم کلمبیا بهتر از ما بود و ما را با مشکلات زیادی روبرو کردند که این موضوع شاید به خاطر نداشتن تمکز بازیکنان ما بود. متاسفانه ما نمی دانستیم چطور باید به حمله‌های آنها پاسخ دهیم. هرچند که پیش از بازی به شاگردانم گفته بودم کلمبیا تیم قدرتمندی است اما به نظر من در نتیجه بازی اغراق شده بود.