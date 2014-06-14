کاستاریکا با شکست اروگوئه شگفتی آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و کاستاریکا از گروه D رقابت‌های جام جهانی 2014 در شهر "فورتاله زا" به مصاف یکدیگر رفتند که بازیکنان تیم ملی کاستاریکا در پایان دیدار با شکست 3 بر یک حریف صاحبنام خود موفق شدند نخستین شگفتی جام بیستم را رقم بزنند. این شگفتی در حالی رقم خورد که سفیدپوشان کاستاریکا در نیمه نخست این دیدار با شکست یک بر صفر به رختکن رفتند. تک گل تیم ملی اروگوئه در این دیدار را "کاوانی" از روی نقطه پنالتی در نیمه نخست به ثمر رسانده بود.

در ادامه در نیمه دوم بازیکنان کاستاریکا توانستند به بازی برگردند و سه بار توسط "جوئل کمپل"، "اسکار دوارته" و "مارکوس اورنا" در دقایق 54، 58 و 84 دروازه تیم ملی اروگوئه را باز کنند. در این دیدار "ماکسیمیلیانو پریرا" به دلیل خطای عمد بر روی "کمپل"، در دقیقه 94 بازی با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد تا بازیکنان اروگوئه در یک دقیقه به پایان بازی 10 نفره کار را دنبال کنند.

اروگوئه ای‌ها در این دیدار "سوارز" مهاجم سرشناس خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.