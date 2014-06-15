به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف امروز در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در مورد دور زدن تفاهمنامه اخیر نرخ سود بانکی توسط برخی از بانک ها گفت: نمی توانم بگویم که صددرصد بانک ها تفاهمنامه ماه را اجرا می کنند، اما گزارش‌های بازرسان بانک مرکزی نشان می دهد که بیش از 90 درصد بانک ها دستورالعمل نرخ سود سپرده های بانکی را رعایت می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده های بانکی از تمام بانک ها درخواست کرده ایم که تفاهمنامه را رعایت کنند، علاوه بر آن بخش نظارتی بخش مرکزی نیز بر این موضوع اهتمام می ورزد، در عین حال هر بانک دیگری اگر تخلفی در این زمینه از سوی سایر بانک ها مشاهده کرد با مشخصات کامل به بانک مرکزی معرفی کند تا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود و امیدوارم این عزم که در نظام بانکی وجود دارد به صورت کامل اجرایی شود.

نرخ سود تسهیلات

وی در مورد زمان پرداخت قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی توافقات ژنو گفت: امیدواریم این قسط ظرف چند روز آینده واریز شود و خبر آن را اعلام کنیم.

سیف از بررسی تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: ساماندهی دو نوع عقود مشارکتی و مبادله های در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر این اساس حداکثری برای نرخ عقود مشارکتی تعیین نمی شود و حداقلی برای آن تعریف می گردد. البته بحث هایی در مورد آن مطرح است مبنی بر اینکه تغییری در نرخ آن ایجاد نشود.

وام ازدواج

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ عقود مبادله ای را واقعی خواهیم کرد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ عقود مبادله ای در شرایطی است که هیچ استفاده ای از آن نمی شود و مطابق منطق های ما تعیین نمی شود. بنابراین به نحوی باید تعیین شود که انگیزه لازم را ایجاد کند تا بتواند در تامین برخی نیازها انگیزه لازم از طریق نرخ عقود مبادله‌ای تعیین شود تا مورد استفاده قرار گیرد و واقع‌نگرانه‌تر شود.

وی مشکل اصلی وام ازدواج را کمبود منابع قرض الحسنه ذکر کرد و افزود: برای تامین این منابع از دو جهت می توان اقدام کرد، اولین آن از طریق منابع بودجه ای که البته نرخ آن به صورت قرض الحسنه نخواهد بود، ولی به صورت تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می شود، اما در نظام بانکی در صدد هستیم که انگیزه های لازم را برای افزایش منابع قرض الحسنه ایجاد کنیم که پاسخگوی بهتری داشته باشیم.

سیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد مکانیزم افزایش عرضه ارز در بازار گفت: با گشایش هایی که صورت می گیرد افزایش عرضه ارز در بازار ارز را انجام خواهیم داد و این امر کاری مستمر است و مقطعی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی ارائه مجوز به صرافی های جدید را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: به نظر می رسد که از نظر تعداد صرافی کمبودی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که باید انضباط بهتری در فعالیت های صرافی ها بوجود بیاید تا با ارز در شرایط بهتری برخورد شود تا در نهایت عرضه و تقاضا در بازار به درستی انجام شود و شایعات کمبود ارز و نوسانات بی‌منطق در نرخ ارز از بین برود.

وی با تاکید بر اینکه نظارت هایی که بر عملکرد صرافی ها صورت می گیرد، اثر خوبی در بازار ارز داشته و این نظارت ها همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از تک تک صرافی ها انتظاراتی وجود دارد که لازم است در انجام این انتظارات دقت لازم صورت گیرد.

مطالبات معوق

سیف، یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور را مطالبات معوق ذکر و بیان کرد: هر چقدر بتوانیم منابع غیرمتحرک را به نظام بانکی بازگردانیم و منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات جهت حمایت از بخش های اقتصادی وضع بهتری پیدا کند، وضعیت بهبود خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی، وصول معوقات بانکی و فروش دارایی های مازاد بانک ها را باعث افزایش قدرت تسهیلات بانکی دانست و افزود: با هماهنگی های مراجع قضایی می توان سرعت بهتری را به وصول مطالبات بخشید.

سیف در مورد میزان افزایش وام خودرو خاطر نشان کرد: هنوز میزان افزایش آن نهایی نشده است، بنابراین نمی توان رقمی را برای آن اعلام کرد.