افتتاح قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت/ وقوع 76 درصد سرقتهای کشور در 14 استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن بتولی روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت اظهار داشت: باید جلوی رشد فزاینده سرقت گرفته شود. پلیس با جرایم مختلفی مبارزه می کند که بر اساس آمارها وقوع سرقت رشد داشته است.

وی ادامه داد: در جرم سرقت خرد شاهد روند افزایشی هستیم که این موضوع مطلوب پلیس و مورد قبول مردم نیست و مسئولان در برخورد تاکید دارند. باید روند رو به رشد وقوع سرقت کنترل شود.نکته حائز اهمیت این است که وقوع جرم برای مجرم به صرفه است. پلیس باید رسالتش را به خوبی انجام دهد تا هزینه وقوع جرم بالا رفته و هزینه کشف کاهش یابد. ضمن اینکه متاسفانه مجازاتهای سارقان متناسب نیست. اگر مجازاتها متناسب بود این افراد دیگر به چرخه جرم باز نمی گشتند و متنبه می شدند اما در حال حاضر سارقان پس از دستگیری و آزادی بار دیگر به چرخه جرم باز می گردند.

بتولی با بیان اینکه قرار نبود منابع پلیس تقویت شود افزود: ادامه وضعیت موجود نیز قابل قبول نبود به همین دلیل به این فکر افتادیم که فرآیند برخورد را تغییر دهیم. باید جرم را محاصره کنیم تا هم جامعه واکسینه شود و هم زمینه وقوع کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه در دستورالعمل تشدید مبارزه با سرقت بازتعریف فرآیند و بازنگری در وضع موجود، به کارگیری توان موجود پلیس، تقویت مشارکت سازمانهای دولتی برای حفظ امنیت در دستور کار قرار گرفت افزود: در قرارگاه جرم را رصد کرده و سریعاً تصمیمها اتخاذ و به همه رده های زیرمجموعه ابلاغ می شود تا جرم کنترل شود. سال گذشته طرح به صورت پایلوت در بخشهایی از مشهد و شیراز اجرا شد و براساس این تجربه در اسفندماه سال گذشته طرح تشدید مقابله با سرقت به اجرا در آمد.

رئیس پلیس آگاهی کشور با اعلام این که 76 درصد سرقتهای کشور در 14 استان رخ می دهد افزود: سرانه سرقت در کشور 8.5 به ازای هر هزار نفر است در حالی که این آمار در انگلیس 145 و در آلمان 30 نفر است البته سرانه سرقت خودرو در ایران بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در موضوع سرقت قطعات خودرو با انگلیس برابر هستیم اما وقوع سرقت قطعات خودرو در آلمان کمتر از ایران است. بیشتر سرقتهای کشور نیز در مراکز استانها رخ می دهد.

وی در مورد اهداف راه اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت گفت: تقویت مبارزه، تسریع در فرآیند رسیدگی، تنظیم طرحهای عملیاتی و مشخص کردن اولویتها از اهداف مهم ما است ضمن این که هر استان خودش اولویت مبارزه را مشخص می کند.

بتولی افزود: لینک سامانه موتورسیکلتها و تنظیم طرح صندوق امانات و توسعه و بهره وری از دوربینها در دستور کار است. متاسفانه در حوزه سخت افزار دچار ضعف هستیم و برخی از دوربینهای افراد که در سطح شهر نصب شده یا خاموش است یا کیفیت ندارد یا این که در بسیاری از اماکن دوربین نصب نیست.

به گفته رئیس پلیس آگاهی کشور، شورای امنیت کشور قول داده است که موضوع نصب دوربین ها را بررسی و در این رابطه همکاری کند.

وی در پایان از به کارگیری سیستم پلاک خوان، سامانه تطبیق چهره و اثر انگشت خبر داد و افزود: یکی از مشکلات پلیس آگاهی عدم اطلاع از فرآیند صدور حکم برای مجرم دستگیر شده است که معاونت حقوقی نقش ویژه ای در این حوزه دارد. باز گرداندن اموال سرقتی نیز در دستور کار است و متاسفانه در برخی پرونده ها مجرم شناسایی و حکم برایش صادر می شود اما اموال سرقتی به مالباخته باز نمی گردد.