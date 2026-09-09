پدر شهید «سید بهرام ساداتی» در رودسر درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، میر احمد ساداتی، پدر شهید سید بهرام ساداتی، پس از سال‌ها فراق فرزند شهیدش شامگاه چهارشنبه دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم تشییع پیکر این پدر شهید روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت ۱۱ صبح از میدان سپاه رودسر به سمت گلزار شهدای این شهرستان برگزار می‌شود.

شهید «سید بهرام ساداتی» یکم فروردین سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود و به عنوان بسیجی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور یافت.

این شهید والامقام دوم آبان سال ۱۳۶۲ در منطقه مریوان بر اثر اصابت ترکش به ناحیه کمر و دست، به دست نیروهای عراقی به شهادت رسید.

پیکر شهید سید بهرام ساداتی در گلزار شهدای شهرستان رودسر به خاک سپرده شده است.