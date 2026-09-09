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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۹

پدر شهید «سید بهرام ساداتی» در رودسر درگذشت

پدر شهید «سید بهرام ساداتی» در رودسر درگذشت

رودسر- «میر احمد ساداتی» پدر شهید والامقام «سید بهرام ساداتی» از شهدای شهرستان رودسر، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، میر احمد ساداتی، پدر شهید سید بهرام ساداتی، پس از سال‌ها فراق فرزند شهیدش شامگاه چهارشنبه دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم تشییع پیکر این پدر شهید روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت ۱۱ صبح از میدان سپاه رودسر به سمت گلزار شهدای این شهرستان برگزار می‌شود.

شهید «سید بهرام ساداتی» یکم فروردین سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود و به عنوان بسیجی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور یافت.

این شهید والامقام دوم آبان سال ۱۳۶۲ در منطقه مریوان بر اثر اصابت ترکش به ناحیه کمر و دست، به دست نیروهای عراقی به شهادت رسید.

پیکر شهید سید بهرام ساداتی در گلزار شهدای شهرستان رودسر به خاک سپرده شده است.

کد مطلب 6942847

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      1 0
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      با عرض تسلیت خدمت خانواده ی محترم‌این شهید عزیز ، از خداوند مهربان می خواهیم روح این‌پدر عزیز را قرین رحمت‌کند و به شما صبر عطا کند
    • فاطمه IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزد این پدر بزرگوار رو

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