تجدید نظر در نوع حمایت دولت در تولید بازی رایانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی در حاشیه بازدید از بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به نقش و اهمیت حوزه بازیهای رایانه ای اشاره کرد و گفت: بسیاری از محتواهای فرهنگی را می توانیم از طریق بازیهای رایانه ای منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه بازیهای رایانه ای به رغم قدمت در دنیا، صنعتی نوپا در ایران است و استعدادهای درخشانی در این حوزه وجود دارد که اگر مورد اهمیت قرار گیرند می توان تولیدات فاخری در این زمینه داشت، به رویکرد دولت یازدهم در حوزه بازیهای رایانه ای اشاره کرد و گفت: سیاست کلی در دولت مبنی بر واسپاری امور به بخش خصوصی وجود دارد ، شیوه ای که در دنیا به آن عمل می شود؛ براین اساس دولت به نقش حاکمیتی خود در حوزه حمایت، نظارت و هدایت در عرصه فرهنگی قائل است و باید حتما انجام شود؛ اینکه خود دولت به عنوان تولید کننده عمل کند، قابل قبول نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رویکرد خصوصی سازی امور در حوزه فرهنگ و کاهش تصدی گری دولت در این بخش اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی می تواند با این روند نقش فعال و پررنگی را در این عرصه و در قالب فرآیند منظور ایفا کند.

جنتی همچنین به وظایف و نقش بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در حوزه بازی اشاره کرد و ادامه داد: فعالیت های این بنیاد به رغم اینکه کمتر تبلیغ شده اما از جایگاه قابل قبولی در حوزه اعطای مجوز به بازیهای خارجی که قابلیت نشر و توزیع را دارند، برخوردار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شیوه حمایت از تولید بازی های ایرانی اشاره کرد و توضیح داد: تاکنون تولید بازی به این شکل بود که بنیاد بازیهای رایانه ای به منظور اینکه اطمینانی در تولید کنندگان برای فعالیت بوجود آید مشارکت در تولید می کرده که در این روند با توجه به رویکرد دولت تجدیدنظر صورت می گیرد.

جنتی به ضرورت غنی سازی اوقات فراغت از طریق بازیهای رایانه ای در فصل تابستان اشاره کرد و ادامه داد: برای تابستان یک مجموعه تولیدات ارایه شده و تعدادی نیز در فرآیند تولید قرار دارد که با عرضه آن می توان در این زمینه ایفای نقش کرد.

وی کسب درامد از طریق اعطای مجوز و هولوگرام و تجاری سازی گیم را از راهکارهای ایجاد منابع درامدی برای بنیاد ملی بازیهای رایانه ای نام برد و گفت: بنیاد از این طریق می تواند وابستگی خود به بودجه های دولتی را کم کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به ضرورت محدود سازی ورود بی رویه بازیهای خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: برای ایجاد رونق در عرضه بازیهای داخلی باید در مرحله نخست درامدزایی برای تولید کننده ایرانی ایجاد و بازار را در اختیار گرفت.



