به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی عصر یکشنبه در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در توسعه برنامههای فرهنگی و دینی دارد و دانشاموزان میتوانند بهترین مخاطبان برنامهها باشند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از همه ظرفیتها به منظور توسعه برنامههای فرهنگی در استان بوشهر استفاده میکند و برنامههای مختلفی را در این راستا اجرا خواهد کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خواستار انعقاد تفاهمنامه بین دستگاههای فرهنگی برای تحقق شعار امسال به ویژه در بخش فرهنگی شد و افزود: باید در زمینه فرهنگی، تبلیغی، علوم قرآنی و گفتمانهای دینی تفاهم نامههای همکاری منعقد شود.
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه فرهنگی و دینی
وی اضافه کرد: تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش همکاریهای مناسبی را در راستای برگزاری گفتمان های دینی خواهند داشت و برنامههای آموزشی و تبلیغی با همکاری این دو نهاد برگزار میشود.
سروستانی با اشاره به برگزاری دورههای تخصصی تربیت مدرس، خاطرنشان ساخت: توسعه دبیرستان های معارف و علوم اسلامی در استان بوشهر از دیگر برنامههای مشترک سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش در استان بوشهر خواهد بود.
وی تاکید کرد: همچنین کارگاه های آموزشی مناسبی در زمینه فرهنگی و دینی و تبلیغی برای دبیران، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش برگزار می شود و گواهی حضور در دوره صادر میشود.
آموزش و پرورش آماده همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی
مدیرکل اموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای فرهنگی، اظهار داشت: آموزش و پرورش آماده است تا همکاری لازم را برای اجرای برنامههای مناسب با سازمان تبلیغات اسلامی داشته باشد.
اصغر حصیری با اشاره به برگزاری دورههای اموزشی با همکاری آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری مناسب شاهد توسعه فرهنگی در استان باشیم.
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