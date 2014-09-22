مدارس صدرا بهترین جایگاه برای تقویت فرهنگ دینی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فتحی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح دوره اول متوسطه دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بجنورد، يکي از اهداف مهم فعالیت مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا در استان های مختلف کشور را تربيت نيروهاي مستعد و توانمند فرهنگي و ديني برای آینده ایران اسلامی دانست.

وی اضافه کرد: علم آموزان این مدارس می بایست ابتدا خود را بسازند و بعد از آن در محيط پيراموني خود براي تغيير و تأثيرگذاري بر ديگران در جهت سوق دادن به سمت ارزش هاي الهي و آسمانی تلاش کنند.

فتحی اظهار کرد: دانش آموزان مدارس معارف اسلامی از بین همه مدارس و رشته ها، مدرسه و رشته معارف اسلامی را انتخاب کرده اند و قطعا با این انتخاب، خشنودی خداوند را بیشتر جلب خواهند کرد.

رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی افزود: اعمال و رفتار دانش آموزان مدارس صدرا باید الگویی برای دیگران باشد زیرا مردم نیاز به الگوهای عملی دارند و به طور قطع چنین مدارسی می تواند الگو دهنده های شایسته ای به جامعه باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: دبیرستان های علوم و معارف اسلامی با مدیریت و رهبری سازمان تبلیغات می توانند سهم بزرگی در تربیت و پرورش نخبه دینی داشته باشند و در این زمینه لازم است نقش این مدارس تقویت شود.

در ادامه مراسم دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بجنورد به همراه اولیاء خود، نماز"دحوالارض" را اقامه کردند.

گفتنی است، دبیرستان های علوم و معارف اسلامی برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حسب نیازهایی که در جامعه اسلامی احساس می شد از سوی مدرسه عالی شهید مطهری(ره) طراحی و راه اندازی شد.

رشته علوم و معارف اسلامی یکی از چهار رشته نظری آموزش و پرورش است که تحت عنوان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی فعالیت می کند و هدف از راه اندازی این دبیرستان ها نیز تربیت فرهیختگان دینی و نشر فرهنگ متعالی اسلام ناب محمدی(ص) است.

در حال حاضر 110 مدرسه علوم و معارف اسلامي صدرا در استان های مختلف کشور فعال است.