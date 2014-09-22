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۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۴۶

فتحی:

مدارس صدرا بهترین جایگاه برای تقویت فرهنگ دینی جامعه است

مدارس صدرا بهترین جایگاه برای تقویت فرهنگ دینی جامعه است

بجنورد- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا گفت: مدارس و دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا؛ بهترین جایگاه برای توسعه فرهنگ دینی در جامعه امروز محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فتحی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح دوره اول متوسطه دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بجنورد، يکي از اهداف مهم فعالیت مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا در استان های مختلف کشور را تربيت نيروهاي مستعد و توانمند فرهنگي و ديني برای آینده ایران اسلامی دانست.

وی اضافه کرد: علم آموزان این مدارس می بایست ابتدا خود را بسازند و بعد از آن در محيط پيراموني خود براي تغيير و تأثيرگذاري بر ديگران در جهت سوق دادن به سمت ارزش هاي الهي و آسمانی تلاش کنند.

فتحی اظهار کرد: دانش آموزان مدارس معارف اسلامی از بین همه مدارس و رشته ها، مدرسه و رشته معارف اسلامی را انتخاب کرده اند و قطعا با این انتخاب، خشنودی خداوند را بیشتر جلب خواهند کرد.

رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی افزود: اعمال و رفتار دانش آموزان مدارس صدرا باید الگویی برای دیگران باشد زیرا مردم نیاز به الگوهای عملی دارند و به طور قطع چنین مدارسی می تواند الگو دهنده های شایسته ای به جامعه باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: دبیرستان های علوم و معارف اسلامی با مدیریت و رهبری سازمان تبلیغات می توانند سهم بزرگی در تربیت و پرورش نخبه دینی داشته باشند و در این زمینه لازم است نقش این مدارس تقویت شود.

در ادامه مراسم دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بجنورد به همراه اولیاء خود، نماز"دحوالارض" را اقامه کردند.

گفتنی است، دبیرستان های علوم و معارف اسلامی برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حسب نیازهایی که در جامعه اسلامی احساس می شد از سوی مدرسه عالی شهید مطهری(ره) طراحی و راه اندازی شد.

رشته علوم و معارف اسلامی یکی از چهار رشته نظری آموزش و پرورش است که تحت عنوان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی فعالیت می کند و هدف از راه اندازی این دبیرستان ها نیز تربیت فرهیختگان دینی و نشر فرهنگ متعالی اسلام ناب محمدی(ص) است.

در حال حاضر 110 مدرسه علوم و معارف اسلامي صدرا در استان های مختلف کشور فعال است.

کد مطلب 2375118

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