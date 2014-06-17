به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از عملکرد تیم ملی ایران در بازی دوشنبه شب مقابل نیجریه تمجید به عمل آورد.
در این گزارش آمده است: "تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیاز آسیاییها در جام بیستم بعد از شکست استرالیا و ژاپن، رقم خورد."
بر اساس اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، شاگردان کیروش توانستند برابر نیجریه بازی خوبی به نمایش بگذارند و اولین امتیاز آسیاییها را در جام بیستم به دست آورند.
به گزارش مهر، آخرین نماینده قاره آسیا فردا اولین دیدار خودش را در جام بیستم انجام خواهد داد و کرهجنوبی که پس از ایران به جام بیستم صعود کرد، باید برابر روسیه به میدان برود.
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