به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از عملکرد تیم ملی ایران در بازی دوشنبه شب مقابل نیجریه تمجید به عمل آورد.

در این گزارش آمده است: "تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیاز آسیایی‌ها در جام بیستم بعد از شکست استرالیا و ژاپن، رقم خورد."

بر اساس اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، شاگردان کی‌روش توانستند برابر نیجریه بازی خوبی به نمایش بگذارند و اولین امتیاز آسیایی‌ها را در جام بیستم به دست آورند.

به گزارش مهر، آخرین نماینده قاره آسیا فردا اولین دیدار خودش را در جام بیستم انجام خواهد داد و کره‌جنوبی که پس از ایران به جام بیستم صعود کرد، باید برابر روسیه به میدان برود.