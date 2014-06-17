  1. ورزش
  2. جام جهانی
۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛ 

تمجید AFC از شاگردان کی‌روش/ نخستین امتیاز آسیایی‌ها بدست آمد

تمجید AFC از شاگردان کی‌روش/ نخستین امتیاز آسیایی‌ها بدست آمد

کنفدراسیون فوتبال آسیا از بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل نیجریه تمجید کرد و نوشت بعد از شکست ژاپن و استرالیا، نخستین امتیاز تیم‌های آسیایی در جام جهانی توسط ایران بدست آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از عملکرد تیم ملی ایران در بازی دوشنبه شب مقابل نیجریه تمجید به عمل آورد.

در این گزارش آمده است: "تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیاز آسیایی‌ها در جام بیستم بعد از شکست استرالیا و ژاپن، رقم خورد."

بر اساس اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، شاگردان کی‌روش توانستند برابر نیجریه بازی خوبی به نمایش بگذارند و اولین امتیاز آسیایی‌ها را در جام بیستم به دست آورند.

به گزارش مهر، آخرین نماینده قاره آسیا فردا اولین دیدار خودش را در جام بیستم انجام خواهد داد و کره‌جنوبی که پس از ایران به جام بیستم صعود کرد، باید برابر روسیه به میدان برود.

کد مطلب 2313467

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها