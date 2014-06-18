  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۲۹

ابراهیم جمال‌الدین:

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نقش بسزایی در ارائه تسهیلات به پناهندگان داشته است

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نقش بسزایی در ارائه تسهیلات به پناهندگان داشته است

مشهد – خبرگزاری مهر: سرکنسول عراق گفت: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نقش بسزایی در ارائه تسهیلات به پناهندگان افغانی و عراقی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمال‌الدین، سه‌شنبه شب در همایش روز جهانی پناهنده در مجتمع هاشمی‌نژاد مشهد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی نقش موثری در پناه دادن به ملت افغانستان و عراق داشت و اکنون این افراد با عزت و کرامت در ایران به سر می‌برند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با سینه‌ای گشاده از همه پناهندگان استقبال کرد البته در این میان کمک‌های دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مشهد برای کمک به پناهندگانی که تمایل به بازگشت به کشور خود را داشته‌اند را نباید فراموش کرد.

سرکنسول عراق بیان کرد: بی تردید اغلب ملت‌های عرب و مسلمان به شکل‌های گوناگون پناهنده محسوب می شوند و ‌کشورهایی که به این پناهندگان پناه داده‌اند امنیت را به آنان هدیه داده اند.

وی افزود: تعداد افرادی که وطن خویش را از دست داده‌اند و آواره، مظلوم و بی‌سرپناه شده‌اند کم نیستند و علت اصلی این امر وجود بیگانه فاسد و شهروندی خائن است.

جمال الدین یادآور شد: جمهوری اسلامی نقش موثری در پناه دادن به ملت افغانستان و عراق داشت و اکنون این افراد با عزت و کرامت در ایران به سر می‌برند.

 

 

کد مطلب 2314195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها