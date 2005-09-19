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۲۸ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۳۱

چمران در مراسم معارفه شهردار جديد تهران :

قاليباف برنامه هاي موفقيت آميز شهرداري را با شتاب بيشتري دنبال مي كند

قاليباف برنامه هاي موفقيت آميز شهرداري را با شتاب بيشتري دنبال مي كند

رييس شوراي اسلامي شهر تهران گفت : آرزو داريم يكدلي و همدلي شوراي شهر و شهرداري كه موجب رضايت شهروندان را فراهم آورد ، همچنان در دوره جديد مديريت شهري تداوم يابد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در مراسم معارفه شهردار جديد تهران ، به مشكلات پيش روي شوراي دوم شهر تهران و شهرداري در اولين روزهاي حضور در اين مسند اشاره كرد و افزود : روزي كه پاي به شوراي شهر گذاشتيم ، فضايي از بيم و نا اميدي بر چهره شهر حاكم بود .

وي انتخاب دكتر احمدي نژاد و برنامه هاي وي در كواته مدت را زمينه ساز دوباره موفقيت مديريت شهري در عرصه خدمت رساني به شهروندان دانست و گفت : برنامه ها و حركت هايي كه در شهرداري آغاز شد باعث گرديد بار ديگر شوراي شهر به محلي براي آرامش خاطر مردم تبديل شود و ما خوشحاليم كه شهردار تهران امروز از مردم ايران اسلامي راي اعتماد گرفت و بر مسند رياست جمهوري نشست .

رييس شوراي شهر تهران ، همدلي شورا و شهرداري را موجب رضايت خاطر شهروندان تهراني دانست و اظهار اميدواري نمود شهردار جديد تهران نيز در تدوام برنامه هاي موفقيت آميز مديريت شهري گام بردارد .

چمران گفت : انشاالله با حضور دكتر قاليباف روند مخلصانه خدمتگذاري به مردم با شتاب بيشتري تداوم خواهد يافت ، زيرا مردم غير از اين از مسئولان انتظار ديگري ندارند .

وي تبديل رقابت به رفاقت در يك مقطع زماني را موجب تقويت نظام براي مقابله با دشمنان سرسخت نظام اسلامي دانست .

کد مطلب 231493

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