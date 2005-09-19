قاليباف برنامه هاي موفقيت آميز شهرداري را با شتاب بيشتري دنبال مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در مراسم معارفه شهردار جديد تهران ، به مشكلات پيش روي شوراي دوم شهر تهران و شهرداري در اولين روزهاي حضور در اين مسند اشاره كرد و افزود : روزي كه پاي به شوراي شهر گذاشتيم ، فضايي از بيم و نا اميدي بر چهره شهر حاكم بود .

وي انتخاب دكتر احمدي نژاد و برنامه هاي وي در كواته مدت را زمينه ساز دوباره موفقيت مديريت شهري در عرصه خدمت رساني به شهروندان دانست و گفت : برنامه ها و حركت هايي كه در شهرداري آغاز شد باعث گرديد بار ديگر شوراي شهر به محلي براي آرامش خاطر مردم تبديل شود و ما خوشحاليم كه شهردار تهران امروز از مردم ايران اسلامي راي اعتماد گرفت و بر مسند رياست جمهوري نشست .

رييس شوراي شهر تهران ، همدلي شورا و شهرداري را موجب رضايت خاطر شهروندان تهراني دانست و اظهار اميدواري نمود شهردار جديد تهران نيز در تدوام برنامه هاي موفقيت آميز مديريت شهري گام بردارد .

چمران گفت : انشاالله با حضور دكتر قاليباف روند مخلصانه خدمتگذاري به مردم با شتاب بيشتري تداوم خواهد يافت ، زيرا مردم غير از اين از مسئولان انتظار ديگري ندارند .

وي تبديل رقابت به رفاقت در يك مقطع زماني را موجب تقويت نظام براي مقابله با دشمنان سرسخت نظام اسلامي دانست .