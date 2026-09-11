به گزارش خبرنگار مهر، حسین پناهی پنجشنبه شب در آیین افتتاحیه نهمین جشنواره انگور ارومیه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی گفت: در سال جاری، بخش قابل توجهی از بودجه مدیریت شهری ارومیه به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی شورای اسلامی شهر ارومیه، برنامه‌ریزی و فراهم کردن بستر لازم برای اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف افزایش نشاط، شادابی و پویایی در میان شهروندان است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره انگور به عنوان یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و اجتماعی شهر ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر ایجاد فضای نشاط و شادابی برای شهروندان، می‌تواند ظرفیت‌ های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی ارومیه را بیش از پیش معرفی و تقویت کند.

پناهی گفت: در ادامه مسیر برگزاری جشنواره‌ها پس از جشنواره انگور، برگزاری جشنواره سیب ارومیه در مهرماه امسال نیز در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت محصولات شاخص منطقه برای معرفی بیشتر توانمندی‌های شهر استفاده شود و این جشنواره ها را به عید نوروز پیوند دهیم.

وی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در برنامه‌ریزی برای افزایش نشاط اجتماعی افزود: برگزاری جشنواره ‌هایی همچون جشنواره انگور، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری ارومیه و زمینه‌ساز تقویت اقتصاد بومی و سرمایه‌ گذاری در شهر است.

وی ادامه داد: در جشنواره انگور امسال برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده که هدف اصلی آن معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های ارومیه و ایجاد زمینه‌ای برای حضور بیشتر شهروندان و گردشگران در این رویداد است.

نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه به مدت ۱۰ روز تا ۲۹ شهریور در دهکده چی چست با برپایی غرفه‌های متنوع عرضه مستقیم انگور و مشتقات آن و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری ادامه دارد.